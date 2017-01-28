Home Scienza e Tecnologia Iphone 8, quando esce? Info e rumors: display 5.8 e ricarica wireless, possibili caratteristiche

di Redazione 28/01/2017

I fan accaniti della famosa mela non vedono l'ora di conoscere maggiori dettagli circa l'Iphone 8, il nuovo modello di casa Apple che potrebbe sbarcare nel mese di Giugno 2017. I dubbi più importanti ruotano intorno alla sua possibile scheda tecnica e alle sue caratteristiche e c'è già chi fa pronostici o osa indovinare le prossime mosse del colosso di Cupertino. Secondo questi ultimi infatti Apple Iphone 8 punterà su uno schermo molto più grande degli ultimi modelli, ovvero un display 5.8 che potrebbe essere dotato di sensori biometrici; si parla inoltre di uno schermo arrotondato (forse sulla scia dei nuovi modelli Samsung) e magari bordeless in vetro con pannelli Oled. Tra le caratteristiche che molti sperano avrà il nuovo Iphone 8 di casa Apple c'è anche la ricarica wireless: il nuovo smartphone potrebbe essere dotato di una tecnologia avanzata per permettere all'utente di ricaricare l'Iphone 8 ovunque, in casa come in macchina o a lavoro senza bisogno di usare alcun collegamento o filo. SI tratterebbe di un enorme passo avanti per la Apple anche se in molti tra gli esperti della mela presentano qualche perplessità sulla sua effettiva realizzazione per il prossimo anno. Sempre per quanto riguarda le caratteristiche Iphone 8, anche il suo design potrebbe subire alcuni cambiamenti sostanziali: la parte anteriore dello smartphone potrebbe essere dotata di riconoscimento ottimo. Inoltre, stando ai rumors ed alcune indiscrezioni, Apple potrebbe giocare sulla sua resistenza all'acqua e addirittura a profondità che vanno fino ai 3 metri. Continuate a seguirci per scoprire ulteriori aggiornamenti su Apple e le novità sull'uscita dell'Iphone 8.

