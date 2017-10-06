Home Intrattenimento Isola dei Famosi 2018 cast concorrenti: quando inizia e nomi dei possibili naufraghi

06/10/2017

Alessia Marcuzzi rivela alcune anticipazioni sulla data di inizio dell’Isola dei Famosi 2018 a Chi ha incastrato Peter Pan?, mentre c’è già il toto concorrenti che formeranno il cast dei naufraghi VIP, e degli opinionisti Anticipazioni Isola dei Famosi 2018, data inizio e nomi cast concorrenti, opinionisti e conduttrice Alessia Marcuzzi, invitata da Paolo Bonolis a Chi ha incastrato Peter Pan? ha rivelato che L'Isola dei Famosi non chiuderà, smentendo le ultime voci di gossip che volevano il Grande Fratello senza VIP. Quindi, il reality ambientato in Honduras andrà in onda al posto della versione del Grande Fratello senza i famosi. Mediaset si è decisa e ha confermato la Pinella al timone del programma, ma ancora non si sa con certezza chi siano invece coloro i quali che comporranno il cast concorrenti. Isola dei Famosi 2018, quando inizia? L’ex compagna di Facchinetti ha smentito ogni gossip inerente alla chiusura definitiva dell’Isola dei Famosi. Non solo è stata confermata alla conduzione del reality di Canale5, bensì ha rivelato che andrà in onda a gennaio 2018. La bionda conduttrice ha confidato che sono in corso i preparativi e in questi mesi ci si occuperà di cercare i concorrenti VIP che formeranno il cast del reality show che ha visto trionfare, l’anno passato, l’attore e regista Raz Degan. Isola dei Famosi 2018 anticipazioni, Alessia Marcuzzi conduttrice I fan della trasmissione possono dormire sonni tranquilli: l’Isola dei Famosi 2018 andrà in onda a Gennaio 2018 e sarà piena di sorprese. Dopo il successo del Wind Music Awards, Alessia si sta godendo un meritato riposo con la famiglia, anche se a breve le vacanze finiranno, visto che inizieranno i casting con gli autori che determinerà il gruppo dei concorrenti famosi. Isola dei Famosi 2018, i probabili nomi del cast concorrenti Le ultime anticipazioni che trapelano da Mediaset sono insistentemente orientate su Vladimir Luxuria come opinionista, insieme a Mara Venier, una delle più amate ed esperte, visto che ha partecipato alle prime due edizioni del programma in questo ruolo. Come probabile cast concorrenti, potrebbero farne parte Costanza Caracciolo, Giovanna Civitillo e Alessio Bernabei. In forse Mariano Di Vaio, Alessia Fabiani e l’ex calciatore Fabio Galante. Immancabili i beniamini di Uomini e Donne, come Mario Serpa, ma anche Giorgio Manetti, il quale potrebbe lasciare il Trono Over per vivere questa esperienza. A sorpresa, potrebbe far parte della squadra la compagna di Daniele Bossari del GFVIP 2, Filippa Lagerbäck: intervistata, ha espresso il desiderio di partecipare a questo reality. Alessia Marcuzzi ci farà un pensierino?

