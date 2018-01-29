Home Intrattenimento Isola dei Famosi 2018 diretta tv: Chiara Nasti abbandona il reality?

di Redazione 29/01/2018

L'Isola dei Famosi 2018 sta creando non pochi problemi ad alcuni dei suoi naufraghi. Secondo una news quanto diffusa nel corso di questa mattina che riguarda una delle concorrenti più giovani: Chiara Nasti abbandona il reality, ma per scoprire le reali motivazioni Dovremmo aspettare la diretta tv di questa sera Francesco Monte e Cecilia Rodriguez: Ecco le novità Francesco Monte come ben noto ormai a tutti e ha deciso di partire all'Isola dei Famosi 2018 per rimettersi in gioco, oltre che per allontanarsi dall'Italia e quindi cercare di dimenticare Cecilia Rodriguez. L'esperienza dell'argentina Grande Fratello Vip è stata devastante per la coppia, dato che la sorella di Belen ha deciso di lasciare l'ex tronista di Uomini e Donne per intraprendere la relazione d'amore con il coinquilino Ignazio Moser. A quanto pare però neanche L'Isola dei Famosi riesce a distogliere il pensiero di Francesco Monte dall'ex fidanzata Cecilia, tanto che nel corso di un confessionale racconta un momento di pausa e cedimento nei confronti della mancanza della ex fidanzata... Paola Di Benedetto riuscirà prima o poi a risollevare il morale, e magari fargli tornare la voglia di amare dato che i due sembrano essere sempre più sembrano essere sempre più vicini? Isola dei Famosi 2018, le prime liti tra naufraghi Durante questa prima settimana all'Isola dei Famosi 2018 ha trovato il modo di far parlare di sé. Dopo i ripensamenti di Francesco Monte, la riscoperta di Giucas Casella ecco che arrivano le prime liti tra i naufraghi. Rosa Perrotta e Nadia Rinaldi sembrano non andare assolutamente d'accordo. Alla base del loro litigio ci sarebbe comunque la razione di cibo quotidiana, ma ha Nadia Rinaldi non è piaciuto assolutamente il modo in cui Rosa Perotta ha parlato della sua laurea quasi come un punto di supremazia nei confronti della compagnia di avventure... Ma le notizie di oggi non è questa, dato che uno dei naufraghi ha deciso di abbandonare L'Isola dei Famosi dopo solo 7 giorni. Chiara Nasti abbandona L'isola dei famosi 2018? Dopo il malessere di Francesca Cipriani, Ecco che la redazione dell'Isola dei Famosi 2018 ufficializza una news riguardante uno dei suoi concorrenti. Chiara Nasti abbandona L'Isola dei Famosi 2018, a quanto pare la fashion blogger sembra essere particolarmente provata dalla fame, oltre a non aver superato il distacco dei suoi familiari ma soprattutto dal fidanzato Ugo. Le reali motivazioni che riguardano l'abbandono di Chiara Nasti al realty saranno rese note stasera durante la diretta televisiva dell'Isola dei Famosi 2018.

