Isola dei Famosi 2018 diretta tv, un altro naufrago dice addio?

di Redazione 13/02/2018

Isola dei Famosi 2018 diretta tv in programma per stasera. Il reality show di casa Mediaset infatti ha cambiato programmazione in occasione della prima puntata di Montalbano, una scelta probabilmente dettata da esigenze Auditel. Le cose delle ultime ore però è stata diffusa la notizia secondo cui un altro naufrago dice addio all'Honduras. Il caso Francesco Monte contro Eva Henger Ormai da settimane non si fa altro che parlare del caso Francesco Monte contro Eva Henger. La nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2018 in diretta stasera però non vedrà tra gli ospiti Francesco Monte, il naufrago con una nota sui social ha annunciato la sua decisione di non voler partecipare al programma nonostante l'invito della redazione. La scelta del tronista sarebbe stata dettata da esigenze anche legali, il ragazzo pugliese vuole un attimino di staccarsi dall'attacco mediatico che lo vede protagonista di uso di droghe. Chiara Nasti smaschera l'ex naufrago Monte? Subito dopo le interviste di Eva Henger Striscia la Notizia, che al momento sei quel caso di Francesco Monte, ha raggiunto un'altra ex naufraga, ovvero Chiara Nasti. La fashion blogger potrebbe aver smascherato l'ex naufrago Monte, affermando di non voler prendere posizione in merito alla vicenda ma che comunque tutti erano presenti nella villa. Questa potrebbe essere considerata una parziale ammissione? Isola dei Famosi 2018 un naufrago abbandona il gioco L'Isola dei Famosi 2018 potrebbe essere ricordata anche come l'isola dell'abbandono. La prima naufraga a prendere la decisione di lasciare il gioco è stata proprio la fashion blogger Chiara Nasti. La ragazza ha motivato la sua scelta con i legami familiari, oltre che l'eccessiva mancanza trovata per il fidanzato. Secondo alcuni rumors però stasera un altro naufrago abbandona il gioco. A lanciare la notizia è stato il settimanale Spy attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. Sui social si legge: "ennesimo colpo di scena in Honduras. L'Isola dei Famosi perde un altro concorrente". La notizia ha fatto già nascere un toto-nomi da parte dei fan dell'Isola dei Famosi 2018 che punta tutto su Paola Di Benedetto. L'ex Madre Natura sente già la mancanza di Francesco Monte?

