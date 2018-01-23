Home Intrattenimento Isola dei Famosi 2018 Francesca Cipriani, attacco di panico in diretta TV

di Redazione 23/01/2018

La prima puntata del reality in diretta TV è caratterizzata dalla showgirl in preda al panico al momento di buttarsi in mare dall'elicottero: cast, nominati e migliori e peggiori dell’Isola dei Famosi 13 Francesca Cipriani all’Isola ha un attacco di panico Francesca Cipriani ha sorpreso tutti durante la prima puntata de L'Isola dei Famosi. L'esplosiva showgirl ha avuto un attacco di panico al momento dell’ormai classico lancio dall'elicottero in mare che caratterizza la prima puntata del reality targato Canale5. La donna ha iniziato a urlare e a dimenarsi, aggredendo letteralmente il pilota e facendo cadere il panico in studio, soprattutto la conduttrice Alessia Marcuzzi, la quale ha dichiarato che la situazione non si sarebbe potuta protrarre a lungo perché questo avrebbe condizionato la sicurezza delle persone presenti sul mezzo. Il panico della Cipriani e la “bestia” di Amaurys La Marcuzzi a questo punto ha deciso di concedere alla Cipriani un po’ di tempo per riprendersi. Quindi, la donna è stata riportata al campo base in attesa di calmarsi, mentre la trasmissione in diretta TV è andata avanti con altri colpi di scena e momenti di ilarità e imbarazzo. Daniele Bossari, presente in studio come opinionista insieme a Mara Venier, si è dimostrato molto attento a ciò che succedeva anche durante le pause pubblicitarie, visto che ha beccato Giucas Casella e Amaurys Perez i quali si sono messi a gareggiare a chi la faceva più lunga in diretta. I due non si sono trattenuti dal fare i loro bisogni fisiologici e, una volta scoperti, si sono messi a scherzare sul fatto che Amaurys sia particolarmente dotato ( “mi sono girato e ho visto una bestia”). L'imbarazzo generale è stato sopito dalla Marcuzzi che ha proposto di andare avanti con la trasmissione. L'Isola dei famosi 13: Francesca Cipriani si tuffa Dopo un po', Alessia Marcuzzi è ritornata da Francesca Cipriani che è apparsa più calma e pacata. In studio sua madre ha sottolineato come il panico di Francesca abbia sorpreso anche lei, in quanto sua figlia si è sempre dimostrata coraggiosa in ogni situazione. La showgirl ha sdrammatizzato la questione, dicendo che si era sentita a disagio perché il pilota non voleva chiudere le porte dell'elicottero, evitandole gli spifferi. Quest'anno la trasmissione è partita col botto, per cui si preannunciano molti colpi di scena e momenti misteriosi, già accennati dalla Marcuzzi. La Cipriani, infine, è riuscita a lanciarsi e a raggiungere i suoi compagni sull'Isola honduregna. Cosa succederà nelle prossime puntate? Non resta che continuare a seguire le appassionanti vicende dei naufraghi dell'Isola dei Famosi, uno dei programmi più avvincenti e seguiti degli ultimi tempi. L'avventura è appena iniziata su Canale5 con un inviato d'eccezione, Stefano De Martino, e due opinionisti molto amati come Mara Venier e Daniele Bossari. Isola dei Famosi 13 tra migliori e peggiori: i nominati Per la tredicesima volta in onda nelle bellissime spiagge dell’Honduras, i naufraghi scoprono in diretta TV che ci sarà un altro concorrente, l’ex pugile Franco vincitore di Saranno Isolani, e chi sono il migliore e il peggiore della prova appena fatta. Francesco Monte è il migliore e, indossata la collana, sceglierà chi portare con sé sull’Isola dei Mejor e Giucas Casella, il peggiore, farà lo stesso sull’Isola dei Peor. Si procede, uno alla volta, con le scelte: Monte sceglie Filippo Nardi, Rosa Perrotta, Marco Ferri, Paola Di Benedetto, Jonathan Kashanian, Alessia Mancini, Bianca Atzei e Nadia Rinaldi, che formano la squadra dei Migliori; Casella sceglie Amaurys Perez, Eva Henger, Chiara Nasti, Francesca Cipriani, Gaspare, Franco, Cecilia Capriotti e Craig Warwick, che sono i Peggiori. Francesco Monte doveva scegliere tre oggetti da rubare ai Peggiori e, per non fare torto a nessuno, decidere di prendere il guanto da cucina, i jalapenos piccanti e lo zerbino. Nominati Eva Henger e Marco Ferri.

