Isola dei Famosi 2018 news: nomination e l'addio di Francesco Monte, cos'è successo?

Isola dei Famosi 2018 news: nomination e l'addio di Francesco Monte, cos'è successo?

di Redazione 06/02/2018

L'Isola dei Famosi 2018 sta prendendo delle pieghe davvero interessanti, ma soprattutto segnata da diversi colpi di scena che segnano le news ogni giorno. Nel corso della settimana si è parecchio discusso dell'addio di Francesco Monte al reality, determinato dalle accuse di Eva Henger post nomination. Ma quello che si chiedono in molti è: cos'è successo dunque ieri sera? Francesco Monte lascia l'Isola dei Famosi 2018 Come abbiamo appena accennato l'Isola dei Famosi 2018 è stata segnata senza ombra di dubbio dal caso di Francesco Monte e la marijuana. Se ben ricordate, la scorsa settimana Eva Henger dopo la sua eliminazione ha accusato l'ex tronista di aver introdotto della marijuana e di averla fumata nella villa che li ha ospitati prima della loro partenza all'Isola dei Famosi. La frase cult della Henger è stata: "Almeno adesso può disintossicarsi". Poche parole per che hanno segnato il destino del ragazzo pugliese tanto che, nel corso della giornata di ieri è stata ufficializzata la news: Francesco Monte lascia l'Isola dei Famosi 2018. Eva Hengere: "Ho rischiato 12 anni di carcere" La battaglia tra Francesco Monte e Eva Henger che l'ha accusato di aver introdotto della droga all'interno del reality. Appena tornata in Italia, ospite negli studios dell'Isola dei Famosi 2018, la Henger ha ribadito la sua paura scaturita dal gesto appunto di Francesco Monte. Secondo la naufraga, l'ex tronista avrebbe comprato la droga e trasportata con il rischio costante che le autorità dell'Honduras la trovassero durante le perquisizioni. In occasione del confronto con Alessia Marcuzzi l'ex naufraga Eva Henger ha dichiarato: "Io ho rischiato 12 anni in Honduras per colpa di una bravata di Francesco. Io ho una bambina di 8 anni e rischiavo di vederla a 20 anni. Francesco davanti a tutti noi ha preso da una persona della marjiuana. In Honduras c'è stata una rivolta e ogni 100-200 mt c'erano dei controlli, se ci perquisivano finivamo nei guai". Francesco Monte torna in Italia: La mia famiglia sarà preoccupata Francesco Monte lascia l'Isola dei Famosi 2018... L'ex tronista torna in Italia per affrontare di persona la situazione e difendersi dalle accuse di Eva Henger. Secondo alcuni rumors la scelta di Francesco Monte sarebbe stata dettata da una "decisione" superiore, ma la cosa non è mai stata confermata soprattutto perché la redazione del reality, dopo le verifiche del caso, non ha riscontrato nei filmati nessuna prova delle accuse di Eva Henger. In un video-messaggio Francesco Monte dichiara: "Torno per affrontare la cosa in maniera diversa e tutelare i miei diritti e la mia persona. Dall'altra parte ci sarà la mia famiglia che sarà preoccupata".

