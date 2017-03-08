Home Attualità Isola del Famosi 2017 gossip: Paola Barale raggiunge Raz Degan?

di Redazione 08/03/2017

Forse è nato tutto per caso o forse era già combinato, ma presto sulle spiagge dell’Honduras potrebbe arrivare un altro ospite speciale dopo l’arrivederci ad Imma Battaglia: le ultime news dell’Isola dei Famosi 2017 infatti anticipano che Paola Barale sembra pronta per raggiungere il suo ex più famoso, Raz Degan, nel reality di Canale 5 ovviamente fuori gara. Una mossa per fare salire gli ascolti, rispolverando una storia d’amore vera visto che mai come quest’anno è calma piatta tra i concorrenti, e per creare uno scoop vero. Tutto è nato da Alessia Marcuzzi che la settimana scorsa ha invitato apertamente Paola Barale a raggiungere il suo ex in Honduras anche per aiutarlo a socializzare con gli altri naufraghi e lei aveva risposto a Raz che si sarebbero sicuramente rivisti, magari andando a fare un giro su un’isola, senza specificare quale. Poi però nelle ultime ore la showgirl è tornata sull’argomento con un post su Instagram: “#shhhh se mi vedete non ditelo a nessuno… soprattutto ad Alex” ha scritto chiamando la Marcuzzi nello stesso modo in cui fa Degan. Ecco perché adesso tutti si aspettano che la prossima settimana, nella nuova diretta del’Isola dei Famosi 2017, Paola appaia magicamente nel reality per fare compagnia al suo grande amore. La settimana scorsa in effetti la Barale non aveva negato di provare ancora emozioni forti ogni volta che vede il suo ex: “Raz è stato e sarà per sempre il grande amore della mia vita. Ci amiamo in modo speciale” aveva detto e i suoi occhi si erano illuminati, anche quando aveva descritto una persone diversa, molto più positiva e solare rispetto a quella che si sta vedendo all’Isola dei Famosi 2017. I fans della coppia, soprattutto quelli che hanno sempre sperato nel lieto fine, fanno il tifo per loro.

