Kena Mobile, traffico voce e Internet a partire da meno di 4 Euro

di Redazione 01/05/2017

Siamo sempre sensibili al costo delle promozioni per i nostri cellulari, sempre alla ricerca di un’offerta che ci consenta di avere il massimo possibile pagando meno possibile. Le varie Compagnie telefoniche sono sempre in movimento per proporre tariffe convenienti cercando di comporre le offerte in modo da consentire ai clienti una flessibilità di utilizzo e una connettività articolata per dare il massimo di soddisfazione possibile. A volte le varie Compagnie centrano l’obiettivo, altra volta no. A Maggio registriamo un’iniziativa interessante fornita da Kena Mobile, la compagnia Low Cost lanciata da TIM che propone una tariffa a partire da 3,99€ per traffico voce e internet in 3G per giungere a 10€ per traffico voce, internet e messaggi. Si tratta chiaramente di una tariffa interessante per chi utilizza il suo Smartphone in modo più semplice, senza necessitare del massimo, dato che parliamo di connessione 3G. Chi ha esigenze limitate ma desidera comunque avere una connessione internet e la possibilità di fare chiamate voce, può trovare in questa offerta di Kena Mobile una valida possibilità di avere un buon servizio risparmiando decisamente rispetto alle altre promozioni in atto da altri operatori.

