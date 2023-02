NBA: Kevin Durant è un nuovo giocatore dei Phoenix Suns, la maxi trade con i Nets

Grandi movimenti nella notte di NBA, che vede – in poche ore – cambiare l’assetto di diverse franchigie in attesa della trade deadline, l’ultimo giorno in cui sarà possibile effettuare gli scambi nella lega professionistica statunitense; Kevin Durant è un nuovo giocatore dei Phoenix Suns, dopo che anche Kyrie Irving aveva abbandonato i Brooklyn Nets in direzione Dallas Mavericks. Il cestista 13 volte all star approda ai Phoenix Suns, attraverso una maxi trade che permette, ai Suns, di diventare seria contender per la stagione in corso. Di seguito, sono indicati tutti i dettagli del maxi scambio tra le due squadre.

Kevin Durant ai Phoenix Suns: la maxi trade con I Brooklyn Nets

La maxi trade della notte, che era stata annunciata dall’insider Shams Charaina, ha coinvolto Brooklyn Nets e Phoenix Suns, disposti a fare all in per acquisire le prestazioni del 13 volte all star Kevin Durant; a seguito della richiesta di trade di Kyrie Irving, il cestista statunitense non era soddisfatto della situazione del team, che ha deciso di liberarsene per un buon pacchetto di giocatori più scelte ottenuto dai Phoenix Suns.

Dai dettagli dello scambio emerge, infatti, che vanno Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder, 4 prime scelte (2023, 2025, 2027, 2029) e una swap ai Nets, mentre in direzione Phoenix Suns giungono Kevin Durant e TJ Warren, che torna così in Arizona. Dettaglio molto importante a proposito delle 4 prime scelte è che queste ultime sono non protette, dunque i Nets potranno godere di un importante pacchetto di pick nei prossimi anni, da scambiare per nuovi innesti o per puntare al draft.

Il nuovo roster dei Brooklyn Nets dopo la trade con i Phoenix Suns

In pochi giorni, il superteam formato da Kevin Durant, Kyrie Irving, Ben Simmons e altri comprimari dei Brooklyn Nets è cambiato radicalmente, portando la squadra – attualmente a 32 vittorie, dunque impossibilitata a tankare per ottenere una buona scelta nella stagione 2023/2024 – a modificare il suo roster. A seguito dei due maxi scambi, l’organico dei Nets consta di:

Cam Thomas, Spencer Dinwiddie, Ben Simmons, Dorian Finney-Smith, Royce O’Neale, Jae Crowder (probabilmente scambiato), Mikal Bridges, Cam Johnson, Yuta Watanabe, Edmond Sumner, Nic Claxton, Day’Ron Sharpe, Patty Mills, Seth Curry, Joe Harris. Dalle due trade, i Brooklyn hanno ottenuto inoltre 5 prime scelte, 2 seconde scelte e 1 swap.