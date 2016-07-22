Caricamento...

La maggioranza degli italiani riterrebbe imminente un miglioramento della situazione economica

Redazione Avatar

di Redazione

22/07/2016

Molti orientati a investire sul mattone, ne beneficiano i mutui. L’indagine sul risparmio condotta dalla Banca Intesa San Paolo insieme al Centro Documentazione Luigi Einaudi, è stata presentata a Torino. Questa ricerca che viene svolta annualmente centrando di volta in volta aspetti vari della vita economica del Paese, quest’anno era concentrata sul risparmio delle famiglie italiane. Il dato generale che ne scaturisce è che il 60% degli italiani ritiene imminente un miglioramento della situazione economica mentre il 20-22%pensa di aumentare le spese, soprattutto per i figli o per l’acquisto di beni durevoli che è stato rinviato negli anni passati a causa della crisi. Le eventuali risorse disponibili, per il momento, sarebbero destinate ai figli e alla casa mentre si pensa poco a destinarle alla vecchiaia. Una sotto indagine tra i potenziali investitori ha infine rilevato che il 32% degli intervistati opterebbe per la liquidità, in attesa della ripresa dei tassi di interesse per guadagnare dall’investimento, diverso è il caso di chi si orienta sull’immobiliare: qui, il 29% acquisterebbe un immobile per se, mentre un20% lo acquisterebbe come investimento al fine di affittarlo. In entrambi i casi, se le cose andranno in questo modo, si dovrebbe assistere ad un ulteriore incremento dei mutui.
Redazione Avatar

Redazione

