La scelta di Paolo Crivellin è Angela: petali rossi a Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne ci aiutano a conoscere in anticipo quello che accade negli studi. Oggi Paolo Crivellin ha scelto di iniziare una storia con Angela, il pubblico era all'oscuro della decisione del tronista e sui social ci sono tantissimi commenti positivi.

Paolo Crivellin, la scelta a Uomini e donne

Oggi si è concluso il percorso di Paolo Crivellin nel programma di Maria De Filippi. Il tronista infatti ha scelto la donna con cui vuole iniziare una relazione e costruire qualcosa di concreto. Quella di Paolo è la prima scelta, dopo tanti anni, che non viene anticipata. E poco prima di annunciare il nome della corteggiatrice preferita ha dichiarato che ha sempre ascoltato quello che aveva dentro. Una scelta di cuore che ha scatenato diverse polemiche.

Angela e Marianna in una villa con l'ex tentatore

Il percorso di Paolo Crivellin a Uomini e donne non è stato dei più limpidi. La scelta di oggi è sicuramente meditata ed è stata fatta dopo l'ultima proposta del tronista. Paolo voleva capire alcune cose e ha chiesto alla redazione di trascorrere due giorni con Angela e Marianna. Le ragazze erano nella stessa villa ma in due ambienti diversi, ed entrambe hanno visto che cosa faceva Paolo con l'altra. Angela Caloisi ha chiesto di chiudere il collegamento dopo gli abbracci e le coccole in piscina tra Marianna e Paolo. Lo stesso è accaduto alla Acierno. Uno spettacolo di cattivo gusto ed eccessivo anche per il pubblico che lo ha definito imbarazzante.

La reazione di Marianna Acierno

Marianna e Angela si sono messe in gioco perché emotivamente coinvolte. Paolo Crivellin forse ha osato troppo. Tuttavia questa esperienza gli è servita per capire chi scegliere. Paolo ha detto a Marianna che merita una persona che la guardi intensamente così come lo guardava lei. La Acierno ha ribadito che credeva che fosse più coraggioso anche se si aspettava questa scelta, e ha lasciato gli studi in lacrime. Subito dopo c'è stata la scelta, Angela Caloisi ha visto il video messaggio di Paolo Crivellin e sono voltai giù i petali rossi. Su Twitter la redazione ha condiviso il primo selfie della coppia. Che dire… se son rose fioriranno!