Lady Lex, ritrovati i resti del portaerei americana affondata nel '42

di Redazione 06/03/2018

Il magnate americano Paul Allen ha annunciato il ritrovamento della storica USS Lexington, la portaerei statunitense affondata durante la seconda guerra mondiale attraverso un tweet "Lady Lex è affondata con 35 aerei. Finora la nave di ricerca, R/V Petrel, ne ha trovati 11. Ecco qualche immagine di due bombardieri Douglas TBD-1, che giacciono uno sopra l'altro, e uno zoom sul monomotore da caccia Grumman F4F Wildcat". Lady Lex, relitto ritrovato Il relitto è stato rinvenuto domenica dalla Petrel, la nave con cui Allen si cimenta con questo tipo di ricerche. Il luogo preciso è a circa due miglia sotto la superficie, più di 800 chilometri al largo della costa orientale dell’Australia. Le foto e il video del relitto e di alcuni aerei che erano sulla nave sono stati immediatamente divulgati in rete. Addirittura, su uno degli aerei, vi è l'emblema del personaggio dei cartoni animati Felix the Cat insieme a quattro bandiere giapponesi in miniatura che forse stavano ad indicare "i nemici uccisi". USS Lexington, in ricordo della guerra mondiale La USS Lexington e un'altra portaerei statunitense, la Yorktown, combatterono contro tre portaerei giapponesi durante la battaglia del Mare dei Coralli, la prima del genere in assoluto. La Lexington subì gravi danni e la maggior parte dell'equipaggio fu salvato prima che affondasse del tutto. L'ammiraglio Harry Harris, che dirige il comando del Pacifico americano nonché figlio uno degli evacuati ha voluto omaggiare il ritrovamento: "Come figlio di un sopravvissuto della USS Lexington, porgo le mie congratulazioni a Paul Allen e all'equipaggio della spedizione Petrel per aver localizzato la Lady Lex, affondata quasi 76 anni fa. Onoriamo il valore e il sacrificio dei marinai di" Lady Lex "e di tutti gli americani che hanno combattuto nella seconda guerra mondiale, continuando a garantire le libertà che hanno conquistato per tutti noi". Il team di ricerca guidato da Allen ha ritrovato nel corso del tempo molti relitti di navi da guerra storiche tra cui la USS Indianapolis, un incrociatore americano perso nel Mare delle Filippine nel luglio 1945 a causa di un siluro di un sottomarino giapponese.

