Lavoro non riconosciuto è fonte di stress

Lavorate, vi impegnate duramente, risolvete problemi, siete sempre disponibili, ma non basta. Superiori e colleghi non vi apprezzano abbastanza o per nulla, e con il tempo questa situazione diventa pesante a tal punto da stressarvi.

Stress sul luogo di lavoro

Sulla rivista Psychoneuroendocrinology è stato pubblicato uno studio che afferma che essere impeccabili sul lavoro e non ricevere il giusto riconoscimento, è pericoloso per la nostra salute, ed è la prima causa dello stress cronico. La ricerca è stata condotta dagli esperti olandesi dell'Università di tecnologia di Eindhoven guidati da Leander van der Meij. Gli scienziati hanno studiato la relazione tra gli indicatori fisiologici e psicologici dello stress per analizzare la salute dei lavoratori e le loro prestazioni. Come sappiamo, l'ormone dello stress è il cortisolo. Viene rilasciato nel nostro organismo in situazioni di emergenza e ci avvisa che è il momento di agire, in molte situazioni infatti può essere di aiuto.

Livelli di cortisolo alti

Il gruppo di ricercatori ha seguito 172 persone divise in due gruppi (91 persone che svolgevano un lavoro tranquillo, 81 persone che avevano un carico maggiore e frequentavano un corso per la crescita professionale), e hanno monitorato il livello di stress. Il team ha scoperto che lo sforzo impiegato rispetto alla ricompensa è il fattore determinante di stress tra le persone che lavorato per molte ore. Non ricevere promozioni o aumenti salariali aumenta il livello di cortisolo per una condizione di stress cronico.

Quali sono lavori meno stressanti

Dopo aver analizzato i dati della ricerca su stress e lavoro, scopriamo insieme quali sono i lavori meno stressanti. La classifica con le 10 professioni è stata realizzata dal sito CareerCast e ha preso in considerazione diversi indicatori tra cui il tragitto casa-lavoro e gli sforzi fisici e mentali e non tutte richiedono anni di studio e preparazione:

10. Tecnico di laboratorio medico

9. Commesso di farmacia

8. Operation Research Analyst (analizza numeri e statistiche per risolvere problemi)

7. Gioielliere (per la serie “Colazione da Tiffany”)

6. Archivista medico

5. Docente universitario di ruolo (il bello del “posto fisso”)

4. Audiologo

3. Parrucchiere

2. Responsabile della conformità (poco stress e grande responsabilità per controllare che tutto sia conforme alle regole)

1. Ecografista