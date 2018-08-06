Libri scolastici in offerta: come risparmiare online!
di Redazione
06/08/2018
Risparmiare sui libri scolastici? È possibile scegliendo la modalità giusta. In un mondo sempre più connesso, la soluzione arriva infatti dal mondo online. Le spese per la scuola aumentano sempre di più e tra libri, cancelleria, zaini, accessori ogni anno i genitori devono spendere tempo, pazienza e denaro per gli acquisti. Per quanto riguarda i libri, il risparmio arriva dal portale https://libriscolasticiscontati.it/ dove è possibile trovare libri scolastici in offerta e grado con sconti davvero interessanti. Si tratta di una soluzione che ti consente inoltre di evitare lunghe code e attese nelle librerie, facendo tutto comodamente davanti al computer o allo smartphone. Vediamo come fare.
Come trovare la lista corretta di libri scolastici per la tua classeStai pensando: come riesco a trovare la lista corretta di libri scolastici che la classe adotterà nel prossimo anno scolastico? Sia che si tratti di scuole elementari che di scuole medie o superiori, il procedimento è molto semplice. Ti basterà collegarti al portale libriscolasticiscontati.it e cliccare su uno dei banner in evidenza. Verrai quindi indirizzato al sito adozionelibriscolastici.com: qui potrai inserire regione, provincia, comune e troverai la tua scuola, con l’elenco di ogni classe. Una volta selezionata la classe, potrai consultare la lista dei libri scolastici adottati. La lista dei libri da adottare viene stabilita dal Collegio Docenti della scuola, che la comunica al Ministero dell’Istruzione: la lista che troverai sul portale è quindi sicura e reale.Il sito è affiliato amazon (leggi l’articolo su Amazon e la maxi multa appena erogata dall’AGCOM) una garanzia.
Come accedere allo sconto del 15%Una volta trovata la lista dei libri, sei quasi vicino alla vittoria. Ti basterà infatti inserire nel carrello i libri e procedere: verrai indirizzato sul portale Amazon dove potrai concludere l’acquisto in tutta sicurezza. Ti verrà applicato lo sconto riservato del 15%: un vero e proprio risparmio economico, soprattutto per una famiglia con più ragazzi che frequentano la scuola. Indicando l’indirizzo di spedizione inoltre, potrai ricevere comodamente a casa o in ufficio i libri. Per accedere allo sconto e acquistare i libri scolastici con una riduzione del 15% è essenziale cliccare sugli appositi banner presenti sul sito libriscolasticiscontati.it. Solo in questo modo potrete acquistare risparmiando.
Articolo Precedente
Google Maps identifica piantagioni di marijuana: incastrato coltivatore
Articolo Successivo
Liberalizzazione luce e gas: che cosa cambierà dal 2020?
Redazione