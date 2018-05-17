Home Attualità Lory Del Santo: Notte indimenticabile con Mancini

Lory Del Santo: Notte indimenticabile con Mancini

di Redazione 17/05/2018

Lory Del Santo è da sempre nota per il suo fascino e i suoi amori sempre molto intesi e dai nomi famosi; tra i tanti uomini che hanno avuto il piacere e l'onore di intrecciare con lei una frequentazione e di ricevere le sue attenzioni oggi spunta anche il nome di Roberto Mancini, del quale parla con molto affetto. Lory racconta... e svela un episodio della sua vita Lory Del Santo è stata ospite di Rai Radio1 nel corso del programma "Un Giorno da Pecora" ed ha fatto in diretta i suoi personali auguri a Mancini, con questa frase: "in bocca al lupo al nuovo allenatore dell'Italia. Con lui ho trascorso una delle notti più dolci della mia vita" Una dichiarazione diretta e semplice nello stile di Lory che è sempre stata una persona dai modi chiari e sinceri. La showgirl conobbe Mancini un po di anni fa dopo aver partecipato ad una festa. Con lui ho trascorso una delle notti più dolci della mia vita Lory ancora bellissima e affascinante ha fatto gli auguri a Mancini per il suo nuovo incarico con questa frase: "In bocca al lupo al nuovo allenatore dell'Italia; conosco molto bene Mancini, ho passato una notte con lui, a Torino, quando lui giocava nella Sampdoria, dove c’era anche Vialli". Sollecitata dai conduttori della trasmissione Lory è scesa nei dettagli ecco il suo racconto: "Io ero stata invitata ad una festa, non sapevo come tornare a Milano…lui è veramente dolce. Quando lo vedo che urla in campo penso che stia facendo il personaggio, perché è veramente dolcissimo. Super morbido in tutti i sensi, morbidissimo. E’ stata una delle notti più super dolci della mia vita siamo stati "appiccicati" tutta la notte, abbiamo dormito "a cucchiaio"… Si, quando ci si mette nella stessa posizione, uno appiccicato all’altro. E’ stata una notte indimenticabile"

