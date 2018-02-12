Home Attualità Mal di schiena, ecco i rimedi più efficaci

di Redazione 12/02/2018

Sono davvero tanti gli italiani che soffrono di mal di schiena, che, stando alle ultime notizie, è diventato un disturbo dalla grande influenza sulla qualità di vita delle persone che ne sono affette. Mal di schiena: le indagini Secondo quanto pubblicato dal Global Pain Index (Gpi), sei lavoratori su dieci sono colpiti dal dolore muscolo-scheletrico (62%), che ha per giunta un impatto economico pari a 7,9 miliardi di euro. Anzi, stando sempre ai recenti dati del Global Pain Index, il dolore muscolo-scheletrico è un disturbo della maggior parte della totalità della popolazione, e non fa salva alcun tipo d’età, luogo di residenza o tipo di attività che si svolge. Gli esperti hanno spiegato che i tipi di dolore muscolo-scheletrico sono di varia specie e derivanti da posture scorrette, stress e tensione per un stile di vita frenetico, sovrappeso o obesità, ma anche una vita troppo sedentaria o, al contrario, un’attività fisica troppo intensa. I rimedi contro il mal di schiena Tra gli eventuali rimedi al dolore muscolo-scheletrico, si consiglia di praticare attività sportiva, oppure yoga e pilates, movimenti che hanno il buon beneficio di allungare e rafforzare l’intera rete di muscoli senza che l'organismo sia sottoposto a particolari stress. Ottimo sport potrebbe essere anche il nuoto, ammesso che sia correttamente praticato. Qualora queste precauzioni non dovessero essere sufficienti, il parere di un medico può essere indicativo per intraprendere la strada giusta, come acquistare un farmaco, magari un anti-infiammatorio nel caso si tratti di sindrome faccettale. Per quelli che invece sono aperte a tutto, esistono anche soluzioni alternative. Fare yoga, per esempio, è un esercizio che garantisce molti benefici alla schiena. Così come assumere regolarmente zenzero e altri infusi ottenuti da alcune piante che fungono da medicine fortissime, e sono di derivazione naturale. Ecco dunque le valide alternative contro un noioso disturbo come il mal di schiena che influenza la vita di tutti i giorni.

