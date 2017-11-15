Home Attualità Maltempo Abruzzo oggi, codice rosso: danni e allagamenti tra Chieti, Pescara e Teramo

Maltempo Abruzzo oggi, codice rosso: danni e allagamenti tra Chieti, Pescara e Teramo

di Redazione 15/11/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Aggiornamenti in tempo reale condizioni meteo zona Abruzzo oggi 15 novembre 2017: la Protezione Civile prega i Comuni interessati di predisporre le misure previste dai piani di emergenza. Aggiornamento Maltempo Abruzzo Protezione Civile oggi: allagamenti e smottamenti zona Pescara, Teramo e Chieti Ormai la pioggia sta cadendo da oltre 24 ore in territorio abruzzese e sta creando problemi e disagi specialmente sulla costa al confine fra le province di Pescara e Teramo. Qualche disagio fra Silvi (Teramo) e Pineto (Teramo) dove la Nazionale Adriatica Ss 16 risulta allagata in alcuni tratti, con i marciapiedi inaccessibili e il traffico rallentato. Chiusi alcuni sottopassi. Maltempo Abruzzo nuovi aggiornamenti in tempo reale, litorale danneggiato e scuole chiuse, attivati i Coc Il mare in burrasca sta creando veri e propri danneggiamenti al tratto di spiaggia completamente invaso dalle acque. Allerta meteo massima già da ieri sera, 14 novembre 2017 e codice rosso per tutti i corsi d'acqua, e in particolare per i fiumi Pescara, Saline e Piomba che hanno visto salire notevolmente in nottata la portata delle acque. Le scuole sono chiuse in quasi tutti i comuni della costa. Diversi comuni hanno attivato i Centri operativi comunali (Coc). In particolare per quanto riguarda il fiume Pescara, la situazione al momento è tranquilla. Il corso d'acqua è rientrato negli argini da cui era uscito ma senza causare particolari problemi. Si registrano danni ad alcune barche. Ma la Protezione Civile ha dato comunicazione ai Comuni che non lo hanno fatto di attuare le misure preventive di emergenza. Maltempo Abruzzo oggi, Chieti e provincia in codice rosso per allagamenti e smottamenti Piena emergenza nel Chietino per allagamenti di scantinati, garage e taverne a causa delle forti piogge. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Chieti dalla scorsa notte hanno risposto ad una cinquantina di richieste di intervento. In particolare intorno alle 3.30 sono stati tratti in salvo due cittadini cinesi che erano rimasti intrappolati con l'auto in un sottopasso a Sambuceto di San Giovanni Teatino, dove il sindaco, Luciano Marinucci, fin dalle 21 di ieri aveva disposto la chiusura dei sottopassi e delle scuole. In quest'ultimo Comune, lo straripamento di un canalone in via Dragonara ha allagato il pian terreno e i seminterrati di diverse abitazioni, come è successo al Mare e a Chieti Scalo. Ogni attività didattica è sospesa in tutta la provincia di Chieti, anche perché si è verificato uno smottamento in via per Popoli, una delle strade che collega la parte alta e la parte bassa della città. In un comunicato su Facebook, il Primo Cittadino Umberto Di Primio ha riferito che gli smottamenti non sono di entità rilevante, e ci sono danni alla pubblica illuminazione causa caduta di un albero nei pressi della centralina elettrica. Chiusi completamente alcuni sottopassi di Francavilla al Mare, dove le scuole sono rimaste aperte, per ora. Uno smottamento si è verificato anche in contrada Feudo nel Comune di Bucchianico.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp