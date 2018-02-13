Home Attualità Martedì grasso, Carnevale storia e tradizione: cosa avviene oggi?

Martedì grasso, Carnevale storia e tradizione: cosa avviene oggi?

di Redazione 13/02/2018

Finalmente arrivato il tanto atteso martedì grasso, uno dei giorni più importanti all'interno della tradizione del Carnevale e la sua storia. La festa nel corso della sua storia ha assunto un'importanza davvero particolare, basti pensare alle manifestazioni di Rio e quella tutta italiana a Venezia. Ma vi siete mai chiesti cosa succede oggi? Carnevale storia è tradizione di una festa cattolica Da tempo immemore nel mondo si festeggia la festa del Carnevale, in molti però ne ignorano la storia e la tradizione. Quando si parla di storia del Carnevale c'è da sapere che questo è una festa che si lega alle tradizioni cattoliche. Una delle frasi mantra del carnevale infatti è: "una volta all'anno è lecito impazzire", il tutto legato all'opportunità di potersi travestire e non mostrare la vera identità. Per quanto riguarda invece l'aspetto tradizionale di questa festa ricordiamo che le due giornate più importanti sono il giovedì grasso, che ne determina l'inizio e il martedì grasso che differentemente ne segna la fine ma non solo... La festa del Carnevale rappresenta anche l'inizio del periodo della quaresima che avviene con il mercoledì delle ceneri. Non a caso la parola stessa "Carnevale" deriva dal latino "carnem levare" ovvero togliere la carne. Cosa rappresentano il giovedì e martedì grasso? Quando pensiamo al Carnevale solitamente commettiamo l'errore di legarlo a una una festa semplice, creata magari per il bambini che possono sfoggiare le loro maschere e per i grandi che ancora amano giocare travestendosi. Chi però appartiene alla religione cattolica sa bene che questa festa rappresenta l'inizio della quaresima, ovvero il periodo di preparazione alla Santa Pasqua. La storia del Carnevale è determinata dal giovedì e martedì grasso, due giorni che ne segnano l'inizio e la fine, successivamente con il mercoledì delle ceneri si determina l'inizio della Quaresima e quindi del periodo di penitenza. Oggi a Venezia, ad esempio, verrà proclamata la Maria del Carnevale.

