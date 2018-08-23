L'attacco a Roberto Fico, presidente della Camera

Le parole per Sergio Mattarella

Le minacce di dimissioni e "l'autodenuncia"

La tensione che si può avvettire in questi giorni è più che palpabile. Il contesto è ancora quello della, ferma in attesa di nuove istruzioni(i 29 minori presenti sulla nave sono stati fatti scandere dalla stessa). La linea adottata da Matteo Salvini è sempre la stessa: chi è presente su quella nave non scenderà, ma si aspetterà prima che gli altri paesi dell'Ue si facciano avanti per accogliere parte dei migranti. E lo scontro si allarga anche a. L'obiettivo - come ribadito dallo stesso ministro degli interni - è quello di seguire ilSe Matteo Salvini contro tutti poteva apparire come una semplice reminiscenza cinematografica di natura fantozziana, adesso è realtà dopo le parole indirizzate alle diverse parti del governo., presidente della Camera che aveva invitato Salvini a far scendere i migranti dalla Nave Diciotti, per poi procedere con la distribuzione degli stessi tra i vari paesi dell'Unione Europea. Ma Salvini non ci sta: "Faccia il presidente della Camera che io faccio il ministro". E ancora "qualcun altro ha tanto tempo per parlare, penso al presidente della Camera, che ogni tanto dice e fa l'esatto contratto di altri esponenti M5s".Non manca neanche l'attacco a, che proprio conaveva pensato alla mossa migliore relativa ai migranti stessi sulla nave. "Non temo assolutamente nulla, ho la coscienza più che a posto", ha detto riferendosi proprio a Mattarella e a una probabile azione da parte del Quirinale, "Dalla Diciotti non scende nessuno". E per dissente: "cambi Paese o cambi ministro".Neanche l'fa tremare il ministro dell'interno. La sua linea rimane dura: seguire il, secondo il quale tutti i migranti che vengono soccorsi in mare non sbarcano sul suolo del paese. Per Matteo Salvini tutti coloro che sono a bordo della Nave Diciotti sono irregolari, e dunque non toccheranno il suolo italiano. E sull'indagine: "Se qualche procuratore mi vuole indagare e interrogare, io sono pronto a spiegare le mie ragioni. Perché aprire un'inchiesta contro ignoti? Io mi autodenuncio, sono qua, sono ministro dell'Interno e ritengo mio dovere difendere la sicurezza e i confini del nostro Paese".