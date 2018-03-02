Home Politica Matteo Salvini fa un appello a Disney: "Se Elsa di Frozen fosse..."

Matteo Salvini fa un appello a Disney: "Se Elsa di Frozen fosse..."

di Redazione 02/03/2018

In queste ultime ore sta facendo discutere parecchio Matteo Salvini che fa un appello a Disney. Il candidato della Lega Nord ha puntato il dito contro Elsa e il cartone Frozen - Il regno di ghiaccio. Ascoltarlo sarebbe stata una decisione che riguarda appunto uno dei personaggi principali: "Se Elsa di Frozen fosse..." Frozen: Elsa diventa lesbica? Il personaggio di Elsa in questi anni è stato più volte al centro di alcune discussioni sul web a causa del suo essere una regina single. L'accusa dei fan della Disney riguarda la poca concentrazione su Elsa senza principe, differentemente da come successo con Anna e Kristof. In questo frangente pero sembrerebbe che la produzione Disney stia già pensando a un lieto fine per la regina di Frozen: Elsa diventa lesbica? Elsa lesbica, la richiesta dei movimenti gay Il cartone animato di Frozen è diventato cult sia per i grandi che per i piccini. I bambini si sono follemente innamorati della storia del pupazzo di neve Olaf e delle due sorelle Anna ed Elsa. Per quanto riguarda gli adulti invece sembrerebbe che è il personaggio di Elsa una parte si è diventata il simbolo di una donna autosufficiente, determinata è capace a governare un regno senza l'aiuto di un uomo, un po' come è successo anche con Ribelle the brave, mentre per gli esponenti dei movimenti gay questa rappresenta la possibilità di avere un lieto fine omosessuale all'interno di una fiaba. Un vero e nuovo modo per far conoscere ai più piccoli le tante sfaccettature dell'amore. Questo desiderio a breve potrebbe essere aggravato dalla produzione Disney che a quanto pare Sta scrivendo un biglietto fine per un Elsa lesbica che potrebbe trovare così la sua principessa... Una cosa che ha subito invitato anche il leader della Lega Nord Matteo Salvini. Matteo Salvini: "Un mondo al contrario" In queste ultime ore Il sequel di Frozen - Il regno di ghiaccio è diventato oggetto di discussione per Matteo Salvini, in occasione di uno dei suoi incontri di chiusura campagna elettorale. Il politico all'attico live a Roma ha criticato duramente la decisione della Disney riguardante una fidanzata per la principessa Elsa dichiarando: "Ho una bambina di 5 anni sto tutto di Elsa e Anna. Leggevo che la Disney sta preparando la nuova uscita del film il programma per il 2019, per il quale starebbero valutando se fare diventare o meno Elsa gay. Ognuno fa quel che vuole, Ma ti stanno preparando un mondo al contrario...". Affermazioni queste che sono state super criticate dagli utenti dei social network, i quali l'hanno criticato con diversi commenti degli articoli di riferimento come: "Vorrei dire a Salvini che non è che se Elsa Ti ha dato il due di picche Allora significa forza è lesbica. Accettalo e vai avanti come tutti".

