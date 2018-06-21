Home Attualità Maturità 2018, tutte le tracce della seconda prova

Maturità 2018, tutte le tracce della seconda prova

di Redazione 21/06/2018

Al via, oggi, per oltre 500 mila studenti, la seconda prova. La prova è iniziata alle 8.30 e avrà una durata che varia in base all'indirizzo. Dalle 4 alle 8 ore, con la possibilità, per alcuni licei (come quello musicale, alla sua prima esperienza negli esami di maturità) di estendere la seconda prova fino a due giorni. La tracce della maturità 2018 riguardano gli indirizzi specifici, le sue materie di punta e entrano, nello specifico, nelle funzionalità degli indirizzi stessi. Ecco tutte le tracce della seconda prova dell'esame di maturità 2018. Maturità 2018: al Liceo Classico ritorna Aristotele Un autore non molto gettonato e, stando alle parole degli studenti stessi, non molto apprezzato torna sui banchi di scuola dell'esame di maturità. L'ultima volta c'era stata nel 2012, prima ancora nel 1978. La traccia proposta agli alunni del Liceo Classico è un passo tratto dall'Etica Nicomachea, che - naturalmente - gli studenti dovranno tradurre. L'Etica Nicomachea è una serie di appunti da parte del filosofo greco, scritti e dedicati idealmente a suo figlio. Il filosofo ha dedicato, alla scrittura dell'opera stessa, più di dieci anni. Un'opera fondamentale, considerata la più importante di Aristotele, nonchè il primo esempio di opera etica. Certamente inaspettata per gli studenti, che possono ritenersi fortunati da un lato (il loro timore di trovarsi a tradurre Senofonte resterà tale), sfortunati dall'altro (dal momento che molti si aspettavano un altro filosofo, Platone). Per i Licei Scientifici problema sul funzionamento di una macchina La seconda prova della maturità 2018 per i Licei Scientifici è quella di matematica. Un problema pratico e un esercizio, invece, di natura teorica sono i quesiti posti agli studenti del Liceo Scientifico. Per quanto riguarda il problema, così come fa sapere Skuola.net, agli studenti è stato chiesto il funzionamento di una macchina adoperata nella produzione di mattonelle per pavimenti. Il secondo quesito è, invece, più tradizionale. E' stato infatti chiesto lo studio di una funzione, come dominio e codominio, zero e segno e molto altro che appartiene al bagaglio di studi "classico" dei ragazzi del liceo. Si conferma, dunque, anche quest'anno la differenza sostanziale tra i due quesiti: mentre uno verte sulle conoscenze acquisite dagli studenti nell'ambito della loro permanenza all'interno del liceo, l'altro invece si propone di approfondire un problema reale e di natura quotidiana, chiaramente rapportato sempre ai programmi di studio stabiliti. Le prove in tutti gli altri indirizzi Al liceo delle Scienze Umane la prova scelta è "Diritti umani e principi democratici"; gli studenti si baseranno su un testo di Conrad P. Kottak (tratto da "Antropologia culturale") e su uno di Chiosso ( "I significati dell'educazione. Teorie pedagogiche e della formazione"). Negli altri licei la situazione è analoga: al Liceo Linguistico la prova scelta è Lingua e cultura straniera 1. Analisi delle scienze umane anche per il Liceo Economico Sociale. Per il liceo artistico, invece, l'esame verterà sulle discipline artistiche e progettuali che caratterizzano l'indirizzo di studi artistico. Al Liceo coreutico l'esame sarà sulle tecniche della danza mentre, per gli indirizzi musicali, l'oggetto della prova sarà "teoria, analisi e composizione". Negli Istituti Tecnici invece gli esami saranno ancora più specifici: trovano posto, infatti, economia e finanza, inglese, macchine ed energia, sistemi e comunicazioni, marketing ed estimo. Gli indirizzi interessati sono l'Agrario, quello di Grafica e comunicazione, quello di finanza e marketing e quello di Ambiente e Territorio. Negli istituti professionali trovano, invece, posto gli esami di diritto, scienza e cultura dell'alimentazione (Servizi enogastronomia e ospitalita' alberghiera), tecniche di produzione e manutenzione. Infine, grazie al progetto Esabac, per 300 istituti italiani verrà rilanciato il doppio diploma (francese-italiano).

