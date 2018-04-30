Home Salute Medicina narrativa, arrivano sul web corsi e studi

di Redazione 30/04/2018

Medicina narrativa: ecco il boom di libri e siti web a master per gli studi scientifici. Un percorso cioè di racconti della malattia come mezzo atto a migliorare le cure e a migliorare la relazione tra medico e paziente. Medicina narrativa, cosa dicono gli studi Antonio Virzì, presidente SIMeN ha spiegato che "Nata negli Stati Uniti intorno alla fine degli anni Novanta, la Narrative Based Medicine ha avuto la sua consacrazione in Italia con la Consensus Conference dell'Istituto Superiore di Sanità del 2014. E da allora il fascino per la Medicina Narrativa continua a crescere". Già nel 2004 però, la Asl 10 di Firenze è stata tra le prime a metterla in atto come pratica clinica, soprattutto in reparti come cardiologia e terapia intensiva, tramite un progetto coordinato da Stefania Polvani, dirigente ASL Toscana Sud Est e presidente eletto Simen. Oggi si usa in tanti campi, dall'oncologia al diabete e l'Alzheimer, ma pochi sanno che cosa sia davvero, cioè una metodologia d'intervento clinico che usa una narrazione 'guidata' da esperti come mezzo per capire il paziente e integrare il suo punto di vista nel percorso di cura. Medicina narrativa, le iniziative Tante e di varia specie sono le iniziative nate in questi anni: da documentari e progetti fotografici al calendario ideato dall'Università Federico II di Napoli, che associa a ogni mese un disegno e riflessioni sulla Medicina Narrativa. In ambito formativo, sono nati due nuovi master universitari, a Novara e Ancona, che si aggiungono a quello, storico, della Fondazione Istud a Milano, e a molti corsi e workshop ECM. E' Italiana la prima piattaforma digitale per l'applicazione nella pratica clinica, o Digital Narrative Medicine,che viene sperimentata in numerosi poli di cura, dalle epilessie all'HIV. Tutto questo cammina parallelo ad un aumento del 100%, dal 2011 al 2017, degli articoli scientifici, di cui molti "made in Italy".

