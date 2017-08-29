Meningite alle Isole Eolie, ricoverato giovane di Milazzo

Meningite da meningococco alle Isole Eolie

Ha accusato il malore dopo una serata in discoteca: era in vacanza a Vulcano e LipariC’è un caso di. Si tratta di un giovane di Milazzo di 24 anni, in vacanza a Vulcano e Lipari. È stato segnalato dallae successivamente confermato dai medici dell’ospedaledove è ricoverato. Il giovane da Vulcano si era trasferito a Lipari dove aveva trascorso una serata in discoteca e, al rientro nell’isola, ha accusato il malore. Per la guardia medica la diagnosi era stata sospetta, ma per ulteriori accertamenti aveva consigliato il trasferimento al nosocomio messinese. L’equipe diè arrivata la conferma dell’Per il momento, l’Ansa riporta solamente le iniziali del: si tratta di G.M., in Vacanza a Vulcano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si è sentito male dopo una serata in discoteca di Lipari. Giunto a casa ha accusato i sintomi tipici ed è corso al. Il personale medico, viste le condizioni serie e il sospetto di meningite, è stato trasferito all’Ospedale Papardo di Messina dove è stata confermata la diagnosi: meningite causata dal. Una volta accertata la presenza dell’infezione sono scattate le misure di profilassi previste in questo tipo di casi, contattando coloro che sono venuti in contatto con il giovane.In, secondo i dati di, ovvero il portale dell’Istituto Superiore di Sanità, nel 2016 ci sono stati in tutto 6 casi. Di questi, cinque erano dae uno da. Sempre nel 2016, che è l’ultimo anno con dati consolidati ma parziali, in Italia, nel totale sono stati segnalati 1.462 casi di malattia invasiva da(ovvero pneumococco), 232 da(meningococco) e 140 da(emofilo). E nel frattempo si indaga per scoprire l’origine dell’infezione da meningite del giovane originario di Milazzo. Le sue condizioni, al momento, sono serie ma non sarebbe in