Home Salute Meningite: bimba di 3 anni vaccinata muore a Roma

Meningite: bimba di 3 anni vaccinata muore a Roma

di Redazione 28/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Capena: giorno di Natale avvolto dalla tragedia . Una bambina di 3 anni ha perso la vita per un sospetto caso di meningite. La piccina andava in una scuola materna nel paesino Capena e seguiva anche un corso di danza in una palestra di Monterotondo. Il malore della bambina affetta da meningite La piccola è stata colpita da un malore sabato 23 dicembre. Così è stata immediatamente ricoverata all'ospedale Sant'Andrea, e in seguito trasferita al Policlinico Gemelli di Roma dove è arrivata in condizioni critiche. La bimba è morta tra il 24 e il 25 dicembre notte. Il cordoglio di Capena L'amministrazione comunale di Capena ha espresso le più sentite condoglianze alla famiglia e ha affermato che: "Il Servizio di Igiene Pubblica e Prevenzione della nostra Asl si è tempestivamente e immediatamente attivato, sin dal primo pomeriggio del 24 dicembre. Il dirigente medico responsabile Asl, con la collaborazione dei familiari della bambina e della responsabile della scuola frequentata, ha attuato il protocollo di profilassi previsto, dando le informazioni necessarie alle famiglie ed ai soggetti interessati da un ipotetico contatto stretto". Questa la sola comunicazione ufficiale data finora dal Comune che si preoccuperà a dare altre notizie sul caso qualora effettivamente utili alla comunità. Anche il comune di Monterotondo, si èstretto in un "affettuoso abbraccio alla famiglia di Capena colpita da questo gravissimo lutto" proseguendo poi così "La ASL di riferimento, diversa da quella del comune di Capena, ha confermato stamane che il medico di pronto soccorso ha contattato le famiglie delle allieve del corso di danza per attivare la necessaria profilassi".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp