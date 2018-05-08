Home Attualità Met Gala 2018: da 70 anni il red carpet più glam di sempre

Met Gala 2018: da 70 anni il red carpet più glam di sempre

di Redazione 08/05/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Al Met Gala 2018 come sempre impera la stravaganza imposta dai grandi nomi della moda e dello spettacolo; da Madonna a Rihanna, da Cara Delevigne a Ariana Grande, da Amal Alamuddin, consorte di George Clooney, a Kim Kardashian e ad altri nomi noti, tutte queste primedonne hanno sfilato sul red carpet più datato del Mondo e più sofisticato oltre che fantasioso. Fashion and the Catholic Imagination L'invito a partecipare a un evento tanto glamour è stato come sempre sottoposto alla regola di presentarsi con un outfit a tema; che quest'anno è stato dedicato all'immaginazione, al fascino e al Cattolicesimo; ovvero la moda e l'immaginazione cattolica; ecco che le Star hanno sfoderato creatività e eccentricità anche in eccesso, a giudicare dalle foto dell'evento. La moda e l'immaginazione cattolica Il Met Gala in questa edizione 2018 è l'imperdibile ( per le Star soprattutto) appuntamento che si ripete da ben 70 anni e che celebra ogni anno la mostra della moda al Met di New York, questa edizione è stata dedicata alle contaminazioni tra il mondo della moda e religione cattolica; regina di questo stravagante tema è stata senza dubbio Madonna che fin dagli inizi della sua carriera di pop star ha puntato la sua immagine non solo sul nome che è tutto dire, ma anche sull'utilizzo di crocefissi e simboli religiosi. Le più " a tema": Madonna e Rihanna Per il discorso di abbigliamento azzeccato non possiamo che sottolineare l'opulenza e la fantasia di Madonna e Rihanna nell'attenersi al dictat dell'evento; Madonna ha sfilato con un abito in total black, dalla gonna ampia e dal corpetto tempestato di pietre e perle nere, mentre sul capo portava una vistosa corona fatta di crocefissi, giusto per non smentirsi; mentre Rihanna in total white si è presentata come una moderna e trasgressiva papessa con tanto di tiara, e un vero fiume di perle e pietre luccicanti applicate sull'intero outfit. [gallery ids="20151,20150,20148,20144,20149,20153"]

Condividi Facebook Twitter Whatsapp