MetLife, una nuova polizza di garanzia per l’affitto

Redazione Avatar

di Redazione

29/12/2016

Si chiama Valore Affitto la nuova polizza lanciata dalla Compagnia assicuratrice MetLife a tutela del diritto del proprietario di un immobile affittato di non perdere la continuità di percepimento della pigione mensile ma, contemporaneamente, anche la tranquillità per l’inquilino di avere un tetto sopra alla testa per se e la sua famiglia, a fronte di incolpevole impossibilità a far fronte al pagamento dell’affitto mensile. Attraverso la Polizza assicurativa Valore Affitto, di MetLife, sviluppata in collaborazione con FIAIP, la Federazione italiana degli agenti immobiliari professionisti e con Auxilia Finance, in caso di perdita dell’impiego da parte dell’inquilino, grave malattia o nel tragico caso di decesso, il proprietario continuerà a percepire l’affitto e anche il rimborso delle utenze domestiche per un periodo di 6 mesi. In caso di decesso dell’inquilino per infortunio, la continuità di pagamento dell’affitto si manterrà fino al termine del contratto, con un massimale di 48 mila Euro. Nell’ipotesi di un affitto mensile pari a 1000 Euro, il costo della polizza corrisponde a 196,80 Euro. La polizza è sottoscrivibile presso tutte le Agenzie immobiliari aderenti a FIAIP e presso la Auxilia Finance.
