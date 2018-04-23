Home Attualità Milano, ladro rumeno prende a pugni e deruba un anziano sotto casa

Milano, ladro rumeno prende a pugni e deruba un anziano sotto casa

di Redazione 23/04/2018

E' la rapina totalmente insensata e cruenta fatta da un giovane rumeno, Chester Caldararu, ai danni di un uomo anziano che si è visto colpire all'improvviso dal 29 enne, che è scappato con pochi soldi presi dal portafogli dell'uomo. Il tutto è avvenuto sabato a Milano, in viale Monza, ed è stato ripreso dalle telecamere. Milano, anziano pestato e derubato da ladro rumeno E' successo sabato intorno alle 10 di mattina, è venuto alla luce soltanto qualche giorno dopo attraverso le immagini riprese dalle telecamere. Un ladro rumeno di 29 anni, Chester Caldararu, ha prima pestato e poi derubato un uomo anziano che stava uscendo di casa, proprio sulla soglia del palazzo. Il rumeno non ha neanche provato a chiedere il portafogli all'uomo, che magari - vedendosi di fronte a un ladro - gliel'avrebbe dato per non correre rischi. Il gesto è stato improvviso, e ha colto di sorpresa lo stesso uomo, che si è trovato improvvisamente tramortito da una scarica di pugni. Il pestaggio ha fatto sì che l'uomo andasse a terra, sbattendo con la testa sull'asfalto. In effetti, l'anziano è stato poi trasportato in ospedale in gravi condizioni. Il tutto, si pensi, per qualche soldo che il ladro ha trovato nel portafogli dell'uomo anziano. Dopo aver, infatti, pestato l'uomo e averlo atterrato, Chester Caldararu ha rovistato tra le sue tasche, trovando il portafogli e scappando con quanto trovato all'interno. Milano, arrestato rumeno dopo ore di ricerca Dal momento in cui, qualche giorno dopo l'aggressione, le immagini riprese dalla telecamera del palazzo, sono state diffuse, c'è stata una vera e propria mobilitazione da parte degli utenti Facebook che hanno osservato quelle cruente scene. Tutti hanno iniziato a condividere e postare le immagini, affinchè l'accaduto divenisse virale e si potesse contribuire all'arresto del rumeno. Contemporaneamente, la polizia si era già mobilitata per arrestare l'uomo, dopo che questi era scappato. Il rumeno è stato arrestato ieri notte, dopo - riporta il Corriere della Sera - 12 ore di ricerca serratissima da parte degli inquirenti.

