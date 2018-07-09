Home Salute Minestrone Findus ritirato dai supermercati, rischio listeria

Minestrone Findus ritirato dai supermercati, rischio listeria

di Redazione 09/07/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Causa una grave infiammazione gastroenterica accompagnata da febbre. Nei casi più gravi può causare addirittura il decesso. Stiamo parlando della Listeria, un batterio che è causa della listeriosi. Il batterio è tornato alla ribalta per essere stato trovato in delle confezioni di minestrone surgelato della Findus. Allarme Findus in Europa L’allarme che si sta allargando a tutta Europa, ha indotto la stessa Findus ha richiamare volontariamente dei lotti del prodotto Minestrone Tradizione. La segnalazione è stata data dal produttore stesso del prodotto, la Greeyard, che ha allertato di una potenziale contaminazione di Listeria di una partita di fagiolini, che sono stati utilizzati come materia prima, anche se in minima parte, nella formulazione del prodotto soggetto a richiamo. Letti di Minestroni Tradizionale ritirati La società, due giorni fa, ha pubblicato, in una nota apparsa sul suo sito ufficiale, i precisi riferimenti dei lotti in questione. Si tratta del Minestrone Tradizione 1 Kg, numero: L7311 L7251 L7308 L7310 L7334; Minestrone Tradizione 400g L7327 L7326 L7304 L7303; Minestrone Leggeramente Sapori Orientali 600g L7257 L7292 L7318 L8011; Minestrone Leggeramente Bontà di semi 600g L7306. Il rischio da parte dell’uomo di essere colpiti da listeriosi, è comunque praticamente nulla e il ritiro del prodotto è un’azione del tutto precauzionale. Nella nota, infatti, della stessa Findus è stato specificato che "La categoria dei prodotti oggetto del richiamo prevede il consumo solo previa cottura, come chiaramente indicato sulle confezioni. La cottura del prodotto annulla ogni potenziale rischio per la salute". La listeria, come è noto, resiste alle basse temperature, ma è ucciso da quelle alte di cottura del prodotto. In Sicilia, intanto sono stati effettuati altri ritiri di prodotti. Freshoma Lidl Si tratta di alcuni lotti di mais ha marchio Freshoma, che sono distribuiti nei marcati Lidl. Altre misure precauzionali sono state prese in Gran Bretagna, Germania, Austria e Finlandia, dove dai supermercati sono stati ritirati alcune confezioni del Minestrone Tradizione della Findus. Il Ministro della Salute Giulia Grillo è intervenuta rassicurando i consumatori italiani, specificando che "In Italia, al momento, non risultano focolai di infezione in Italia e il ritiro dei prodotti sono effettuati in via precauzionale".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp