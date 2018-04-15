Home Attualità Miracolo a Pompei, oscilla il rosario della Madonna

di Redazione 15/04/2018

Da ore si evoca il miracolo a Pompei. Secondo quanto dichiarato sarebbe avvenuto l'episodio senza precedenti: oscilla rosario della Madonna. Statua della madonna si muove, miracolo a Pompei Sono ore piene di speranza per i fedeli del mondo intero, secondo minuto nella città di Pompei fosse davvero un miracolo potrebbe trattarsi di una nuova apparizione della Vergine Maria nel nostro mondo. Quello che potrebbe diventare il miracolo di Pompei è qualcosa di più che una semplice news e che si è subito diffusa nei giornali: la statua della Madonna si muove? A rimarcare l'episodio verificatosi nei pressi del santuario di Pompei è stato il fatto che diversi fedeli hanno raccontato come la mano della statua della Madonna abbia schiacciato il rosario è che questo sia uscito nel vuoto. Miracolo di Pompei, significato Come abbiamo già detto sono ore piene di speranza per i fedeli del mondo, compresi quelli che hanno assistito al miracolo di Pompei. Il rosario della Madonna ha iniziato ad oscillare senza alcuna motivazione e il video fatto dai presenti sta già facendo il giro del mondo. Ma qual è il possibile significato che si nasconde dietro il miracolo di Pompei, dove oscilla il rosario della Madonna? Secondo alcuni Fede infatti potrebbe essere un messaggio mirato a quanto sta accadendo nel corso delle ultime ore nel mondo, infatti tale avvenimento capita proprio quando l'America inizia i bombardamenti in Siria. Chi sia un modo per metterci in guardia da quello che l'attacco di Trump? Lacrime della Madonna Le cose di questi ultimi anni siamo stati abituati a sentire diversi racconti riguardanti i miracoli della Madonna. Un esempio pratico è quello di Medjugorje, dove i fedeli puntualmente si reggono in attesa di vedere un apparizione della Vergine Maria. Negli anni però sono diversi casi cristiani legati alle lacrime della Madonna, segnati appunto dal sangue, che attualmente sono al vaglio della curia del Vaticano per capire se si tratta di un miracolo, oggi di un qualcosa fatto dall'uomo. Allo stesso modo si cerca di capire quando è successo nel corso di questi ultimi giorni per il miracolo di Pompei, deve oscilla il rosario della Madonna senza alcuna spiegazione apparente... Mentre fratelli sono convinti che si tratta di un segno riguardante l'attacco fatto dell'America e la guerra in Siria, il Vaticano al momento non si è ancora esposto.

