Modella russa si butta da un balcone :"hanno tentato di stuprarmi"

Modella russa si butta da un balcone :"hanno tentato di stuprarmi"

di Redazione 20/03/2018

Dubai nello shock più totale per una modella russa che si è gettata dal sesto piano di un hotel: la sua rivelazione lascia di stucco "Volevano stuprarmi". La 22enne è salva per miracolo ma comunque ha riportato diverse fratture alla schiena e alle gambe. I medici non escludono che possa tornare a camminare. La modella ha raccontato di averlo fatto perché un uomo aveva provato a stuprarla. Modella russa si getta dal sesto piano, la dichiarazione shock Ekaterina Stetsyuk è ricoverata, bloccata in un letto d'ospedale avendo riportato molte fratture sia alla schiena che alle gambe. Eppure è ancora viva, nonostante si sia letteralmente gettata dal sesto piano di un hotel di Dubai. La dichiarazione della 22enne è apparsa agli inquirenti al dir poco scioccante, anche se la sua e quella del presunto aggressore collimano in tutto. La ragazza infatti ha raccontato di aver compiuto quel gesto perché il ricco uomo d'affari straniero che era con lei nella stanza voleva provare a violentarla. Accuse che sono state subito smentite dal diretto interessato. Modella o escort? La verità Secondo quanto scrive il Mirror, l'uomo, di cui non è stata resa nota l'identità, ha invece dichiarato di essersi difeso da un'aggressione da parte della donna che, in realtà, non è affatto una modella bensì una escort. Le amiche della ragazza hanno confutato però la tesi del business man, anche perché sono convinte che un gesto tanto folle all'apparenza possa essere stato fatto soltanto con il fine di "salvare la sua vita e la sua dignità". Ora la 22enne sarà sottoposta a numerosi interventi ma i medici sono speranzosi che possa tornare a camminare.

