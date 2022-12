Mondiale per Club, cambia tutto: dal 2025 sarà a 32 squadre

La rivoluzione nel mondo del calcio giocato prende forma, dopo i cambiamenti che riguardano il mondiale per nazioni a partire dal 2026. Come già era stato annunciato, infatti, non saranno più 32, bensì 48, le squadre che prenderanno parte ai prossimi campionati del mondo negli Stati Uniti, in Canada e nel Messico. Lo stesso cambiamento riguarda anche il Mondiale per Club, che a partire dal 2025 diventerà a 32 squadre; ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito della nota del Presidente della FIFA Gianni Infantino che, per l’occasione, ha scelto anche la sede del mondiale per Club 2023.

Mondiale per Club a 32 squadre: il nuovo progetto FIFA

il mondo del calcio giocato continua a cambiare e, di conseguenza, gli incontri calcistici aumentano di numero. Contrariamente rispetto alle aspettative di diversi addetti ai lavori, infatti, anche il Mondiale per Club aumenta il suo numero di partite giocate e di incontri previsti, dal momento che la partecipazione sarà allargata a 32 squadre; fino al momento della dichiarazione di Gianni Infantino, infatti, il Mondiale per Club ospitava soltanto le vincenti delle relative competizioni internazionali, come la vincente della Champions League, quella della Coppa Libertadores e quelle della Champions League Africana.

L’allargamento della formula del Mondiale per Club è è stato già pensato a partire dal 2021, quando si voleva sperimentare una nuova versione con 24 squadre in Cina; tuttavia, lo svolgimento degli europei e della Coppa America rinviati in virtù delle problematiche legate al Coronavirus, hanno portato a sospendere temporaneamente la formula pensata dal presidente della FIFA. Stando a quanto annunciato, però, il progetto si concretizzerà ufficialmente nel 2025, con 32 squadre che prenderanno parte alla competizione internazionale per Club.

La nuova formula del Mondiale per Club

Vien da chiedersi quale sia la formula adottata dalla FIFA per riuscire a garantire un equilibrio tra le 32 squadre partecipanti al Mondiale per Club a partire dal 2025. La formula non è stata ancora chiarita ma si può immaginare una doppia scansione: da un lato si includono anche le vincitrici delle competizioni internazionali ritenute minori, come le vincenti dell’Europa League e della Conference League, oltre che di altre competizioni internazionali.

In secondo luogo, potrebbero essere accolti e più squadre anche pescando tra le finaliste e le semifinaliste o, comunque, tra le vincenti dei campionati internazionali. Per quanto non si sappia ancora quale sarà la scansione del Mondiale per Club a partire dal 2025, gli annunci relativi al calendario e allo svolgimento del torneo saranno presto reso resi noti.