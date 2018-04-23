Home Economia & Lavoro Mondo Juve, 300 nuove assunzioni in arrivo

Mondo Juve, 300 nuove assunzioni in arrivo

di Redazione 23/04/2018

Lo shopping center Mondo Juve, in definitivo ampliamento, è alla ricerca di nuovo personale. Situato in provincia di Torino, Mondo Juve è alla ricerca di 300 nuovi addetti. L'ampliamento dello shopping center permetterà l'assunzione di 300 tra commessi, magazzinieri e personale anche più esperto. L'ottima notizia riguardante il mercato del lavoro arriva a seguito dell'inizio dei lavori per la realizzazione del secondo lotto dello shopping center. Ampliamento Mondo Juve, entro il 2020 nuovi posti di lavoro Per lo shopping center Mondo Juve si tratterà di un ampliamento non da poco, che permetterà la realizzazione di nuove strutture. In particolar modo, saranno realizzate quattro nuove strutture, adibite sia alla vendita di merci che ai servizi di ristorazione, già, tra l'altro, molto apprezzati dai visitatori che hanno recensito il luogo. La realizzazione dei nuovi edifici potrebbe essere già parzialmente completa entro il 2019, al fine di rendere operativo il secondo lotto entro il 2020. 2020 che è la data entro la quale nuovo personale (300 posti di lavoro) sarà richiesto. Non solo: entro il 2021 potrebbe essere completata anche un'altra area, più specificamente dedicata alla Juventus. Ovviamente, anche in quel caso, ci sarà bisogno di nuovo personale addetto. L'area della Juventus sarà dedicata all'intrattenimento. Assunzioni Mondo Juve, personale richiesto Per chi fosse interessato a far parte del nuovo personale che, entro il 2020, farà parte della seconda area di Mondo Juve, basti conoscere i profili richiesti. Innanzitutto, ci sono buone opportunità per cassieri e magazzinieri. Per quanto riguarda, invece, la gestione più prettamente amministrativa degli spazi, si è alla ricerca anche di figure più specializzate in tal senso: tecnici, profili amministrativi. Ovviamente, la selezione non è ancora cominciata ma non è difficile intuire che avverrà prima della realizzazione completa dei lavori. Pertanto, è proprio Mondo Juve a fornire notizie più dettagliate a riguardo, e avviserà sull'avvio della selezione, che - lo ribadiamo - coinvolgerà più o meno esperti del mercato del lavoro.

