Bruno Arena è morto a 65 anni: il messaggio di Paolo Belli su Facebook

E’ morto Bruno Arena, comico, cabarettista e attore italiano, scomparso in occasione del 28 settembre del 2022. Per quanto non sia ancora possibile avere aggiornamenti a proposito della sua scomparsa, è stato possibile sapere della morte di Bruno Arena su Facebook, attraverso il messaggio pubblicato da Paolo Belli sulla sua pagina Facebook; Paolo Belli e Bruno Arena erano grandi amici e, il cantante, ha voluto dedicare un ultimo saluto al suo grande amico.

Morte di Bruno Arena: chi era il comico italiano

Bruno Arena è stato un comico, cabarettista e attore italiano, passato alla storia non soltanto in virtù dei suoi ruoli cinematografici, che l’hanno riguardato dal 1999 al 2008, ma anche e soprattutto per la presenza all’interno del duo dei Fichi d’India, attraverso il quale era diventato famoso. Da tempo, purtroppo, Bruno Arena era gravemente malato, in virtù della rottura di un aneurisma che gli aveva provocato un emorragia cerebrale durante la registrazione di una puntata di Zelig, il 17 gennaio del 2013; nonostante la ripresa, Bruno Arena non era mai apparso in condizioni migliorate, come dimostrato anche dalle sue apparizioni pubbliche. Bruno Arena è morto all’età di 65 anni, in condizioni che dovranno essere chiarite.

Il messaggio di Paolo Belli su Facebook e la morte di Bruno Arena

Si sa ben poco a proposito della morte di Bruno Arena, dal momento che ci sarà bisogno di ricevere numerosi aggiornamenti a proposito della scomparsa del comico e cabarettista italiano. Bruno Arena è morto, secondo il messaggio Facebook che è stato pubblicato da Paolo Belli sulla sua pagina ufficiale, accolto da numerosi commenti e condivisioni. I due erano molto amici e, per questo, non si discute a proposito della veridicità della notizia pubblicata dal cantautore sul suo profilo.