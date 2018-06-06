Muore di tumore, il padre finisce la tesi e pubblica un libro

Venerdì 8 giugno 2018 presentazione del libro Il Cibo Ideale a Fano, nelle Marche. È la tesi di Francesca, morta a 24 anni di tumore. Il padre ha portato a termine il suo lavoro e ha deciso di darlo alla stampa.

Il cibo ideale di Francesca Pirozzi

Francesca Pirozzi aveva solo 24 anni e da tempo conviveva con il Linfoma non Hodgkin, un male che l'ha portata via nell'agosto 2016. La ragazza sosteneva che grazie all'alimentazione si poteva migliorar il malessere dei pazienti sottoposti a chemio. Un lavoro alla base della sua tesi di laurea a cui teneva molto, tanto che voleva farne un libro. Il cibo ideale di Francesca Pirozzi non è un ricettario ma una vera e propria guida di cucina sana scritta insieme a chef, medici e nutrizionisti. La presentazione del libro sarà affidata al padre, il signor Marco. Come riporta Fanpage, Francesca voleva spiegare a tutti che mangiare sano controlla il malessere causato dal tumore e dalle cure invasive.

Fondazione Pirozzi onlus

Nelle pagine di Francesca Pirozzi ci sono diverse esperienze che possono essere utili ai pazienti e consigli di esperti come il nutrizionista Giorgio Calabrese e l'oncologo Luca Imperatori. Non mancano le ricette dei grandi chef stellati da Nadia Santini (tre stelle Michelin per il ristorante Dal Pescatore) a Mauro Uliassi (due stelle Michelin con l'omonimo ristorante a Senigallia). In ricordo di Francesca è nata anche una fondazione che si occupa della raccolta fondi sulla ricerca per l'alimentazione oncologica con a capo Vieri Fusi e Mirco Fanelli, docenti del dipartimento di Scienze biomolecolari dell’Università di Urbino. A Il Resto del Carlino il padre di Francesca ha detto: «Lei, che si voleva sempre rendere utile agli altri donando sangue e prestandosi a fare la bagnina di salvataggio, nonostante l’innata riservatezza, sarebbe stata contenta».