Naike Rivelli nuova naufraga per l'Isola dei famosi?

di Redazione 24/02/2018

L'Isola dei Famosi 2018 continua a essere nel mirino delle news di gossip. Secondo alcune anticipazioni pubblicate in questi giorni, sembrerebbe che potrebbe arrivare Naike Rivelli come nuova naufraga... Sarà vero? Isola dei Famosi 2018 canna-gate Dopo la confessione fatta da Eva Henger su Francesco Monte, l'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi è stata travolta dallo scandalo canna-gate. Secondo alcuni rumors questo sarebbe stato sufficiente per chiedere la totale chiusura del reality e coinvolgere i concorrenti, oltre che la produzione, all'interno di una vicenda giudiziaria davvero frastagliata... Se da una parte il pericolo chiusura Isola dei Famosi 2018 sembra essere ormai scampato, questo però ha determinato in modo incisivo la permanenza di Francesco Monte che ha lasciato l'Honduras, evitando le partecipazioni televisive e scegliendo con cui i magazine con cui parlare. Max Biaggi raggiunge Bianca Atzei sull'Isola dei Famosi? Nel corso delle ultime ore si è diffusa la notizia secondo cui Max Biaggi potrebbe raggiungere Bianca Atzei sull'Isola dei Famosi. Secondo alcuni rumors questa potrebbe essere una scelta della redazione dettata magari a rianimare lo show, ma non solo... La notizia ha subito suscitato diverse domande nel cuore dei fan di Bianca Atzei: per quale motivo Max Biaggi vorrebbe raggiungere l'ex fidanzata sull'Honduras? Che il motociclista le debba comunicare una decisione importante che riguarda la "frequentante" Michelle Carpente? Naike Rivelli dice no all'Honduras? Non si placano le notizie attorno all'Isola dei Famosi 2018. Ad animare i rumors riguardanti Max Biaggi sarebbe stata una dichiarazione rilasciata da Alberto Dandolo di Dagospia. Il giornalista in un suo post non ha parlato solo della possibilità che il motociclista possa raggiungere l'ex fidanzata sull'Honduras, insieme al no di Naike Rivelli che sarebbe stata contattata dalla redazione per diventare una nuova naufraga: "La prima convocata è stata Naike Rivelli, 43 anni, scrive Alberto Dandolo, che però ha rifiutato. Perché?".

