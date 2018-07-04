Home Scienza e Tecnologia Netflix, arriva il piano Ultra: quali i dettagli del pacchetto?

di Redazione 04/07/2018

E' giunto, ormai da qualche ora, un nuovo abbonamento sulle pagine di Netflix. Si chiama Ultra e sembra essere molto simile all'abbonamento Premium, pur con qualche differenza che riguarda la qualità dell'immagine e la resa dei colori. Ad ora, non sono stati forniti numerosi dettagli, la stessa Netflix ha confermato che si tratta soltanto di uno dei suoi numerosi test. I piani di abbonamento in Netflix Il nuovo abbonamento (presente già da quache ora in fase di registrazione) era già stato pensato da tempo. L'azienda che opera nella distribuzione di film online vuole affiancare, ai tre canonici piani di abbonamento, un quarto che possa offrire ancora qualcosa in più, soprattutto dal punto di vista dell'immagine vera e propria. Al momento, i tre piani di abbonamento presenti nel servizio sono Base, Standard e Premium. Quello Base, che costa agli utenti 7.99 euro al mese, prevede una risoluzione standard su un unico dispositivo. La versione "potenziata" dello stesso è la Standard, in HD e con l'abilitazione di due visioni contemporaneamente. Il piano costa 10.99 euro al mese. Infine, il Premium (a 13.99 euro al mese) prevede la visione fino a 4K con la possibilità di poter collegare fino a quattro dispositivi contemporaneamente. Tutti i dettagli dell'abbonamento Ultra Ai tre abbonamenti già presenti da tempo su Netflix se ne aggiungerà, verosimilmente, un quarto. L'abbonamento Ultra sarà una versione migliore rispetto alle tre precedenti, che costerà agli utenti fino a 16.99 euro al mese. Il piano sarà molto simile a quello Premium, sia per possibilità di collegamenti massimi, sia per l'accesso al 4K. Ad ora, Neflix non ha ancora pensato ad un comunicato ufficiale ma le differente principali con gli altri piani di abbonamento dovrebbero riguardare la qualità delle immagini e del servizio. Con il nuovo abbonamento si potranno guardare, infatti, film e show in qualità HDR, che permette di giungere a una resa perfetta dei colori e a un bilanciamento impeccabile tra bianco e nero. Migliorerà, inoltre, la qualità audio di tutto ciò che sarà offerto dal nuovo piano. Il servizio si è limitato, per ora, soltanto a inviare una breve nota: "In Netflix testiamo continuamente novità e questi test variano tipicamente nel tempo. In questo caso stiamo testando piccole differenze relative ai prezzi e alle funzioni per comprendere meglio il valore che i consumatori attribuiscono a Netflix. Non tutti vedranno questi test e potremmo anche non offrire mai specifici elementi contenuti in questo test ai nostri utenti."

