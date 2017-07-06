Nigella Lawson ricette: la carbonara con la panna bocciata dal web

Chi è Nigella Lawson? Probabilmente vi siete imbattuti in una delle tante ricette della giornalista e conduttrice televisiva così innamorata della cucina italiana che stravolge i piatti nostrani e si diverte a dare un tocco ‘creativo’. Il caso della carbonara di Nigella Lawson è solo l’ultimo in ordine di tempo. Il primo piatto più famoso in tutto il mondo è spesso al centro di rivisitazioni poco appetibili. La carbonara made in Italy ha pochi ingredienti di ottima qualità, un piatto eccellente nella sua semplicità.

Potremmo definire Nigella Lawson una specie di Benedetta Parodi, solo che la nostra Zia Bene non si è mai atteggiata a grande chef e non ha mai avuto la pretesa di insegnare agli altri come si cucina. Nigella è una critica gastronomica molto apprezzata che ha un discreto seguito, questo scivolone sulla buccia di banana però ha generato parecchi mal di pancia soprattutto tra i suoi fan italiani. Sulla pagina Facebook di Nigella Lawson sotto la ricetta della carbonara con la panna sono volati insulti molto pesanti. Qualcuno ha scritto che è la morte delle ricette italiane altri l’hanno invitata a starne lontana. Gli italiani davanti alla ricetta della carbonara non ammettono varianti e Nigella Lawson ha esagerato aggiungendo vermouth e double cream. Le ricette di Nigella sono speciali e siamo sicuri che anche questo piatto è molto buono ma non si può chiamare carbonara!

Nigella Lawson non ha replicato su Facebook ha pubblicato un’altra delle sue ricette che non è italiana ma l’ironia degli utenti continua. Poco fa Nigella ha condiviso le sue cotolette croccanti senza glutine e qualcuno ha scritto che adesso la ‘ammazzeranno’ per davvero.