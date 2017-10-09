Home Attualità Notte della Luna ottobre 2017, tutto sul Moonwatch Party e cambio ora solare

Notte della Luna ottobre 2017, tutto sul Moonwatch Party e cambio ora solare

di Redazione 09/10/2017

Che cosa riserverà il cielo di ottobre 2017: la Notte della Luna o Moonwatch Party, lo sciame di stelle cadenti delle Orionidi associato alla cometa di Halley e il cambio di ora da ora legale a ora solare. Che cos’è la Notte della Luna e quando cambia l’ora? Tutte le news Il 28 ottobre arriva la Notte della Luna. Il nostro satellite è pronto a mostrarsi in tutta la sua bellezza nel corso di tutto ottobre 2017. Che cosa succederà in questo giorno speciale chiamato anche Moonwatch Party? La Luna sarà poco oltre il primo quarto, nella condizione ideale per osservarla al meglio con il telescopio. In questo modo si potrà ammirare la superficie, formata da monti e crateri. Date e quando vedere i pianeti dopo la Notte della Luna Ma ad ottobre 2017 non esiste solo la Notte della Luna, perché nel corso delle settimane la Luna diventerà la protagonista di diverse congiunzioni astrali. Dall’8 ottobre sorgerà insieme alle Pleiadi, mentre il 17 ottobre 2017, poco prima che il Sole compaia all’orizzonte, il satellite lunare sarà in fase calante fra le stelle della Vergine: da qui, si possono ammirare i pianeti Marte e Venere. Il 20 ottobre il nostro satellite farà il suo incontro con Mercurio e Giove infine il 24 ottobre, con il calare della sera, la Luna comparirà in cielo insieme a Saturno. Il 19 ottobre, ad esempio, Urano si potrà ammirare per tutta la notte. Notte della Luna, Paolo Nespoli passa nel Cielo di Ottobre 2017 La Notte della Luna, oppure il Moonwatch Party, o ancora International Observe the Moon Night, abbreviata in InOMN, verrà celebrata in tutto il mondo da diverse organizzazioni, NASA in primis. Nella prima metà del mese, invece, dalle 19 alle 21 ci saranno anche grandi possibilità di osservare il passaggio della Stazione Spaziale Internazionale su cui si trova Paolo Nespoli, l’astronauta italiano. La sonda apparirà come un puntino luminoso che scorrerà velocemente nel cielo. Ottobre 2017, dopo Notte della Luna cambio ora solare Durante il mese di ottobre 2017 si noterà che il giorno durerà meno rispetto alla notte. La luce solare diminuirà di circa un’ora e venti minuti, per questo motivo farà buio prima. Per questa ragione, tra la notte del 28 ed il 29 ottobre 2017, le lancette dei nostri orologi si dovranno spostare un’ora indietro in quanto tornerà l’ora solare. Per questa ragione, molte persone accuseranno dei piccoli problemi e disturbi che non influiranno in maniera significativa sulla salute: insonnia, inappetenza, cambio di umore e spossatezza saranno sintomi passeggeri di transizione dalla ora legale del periodo estivo.

