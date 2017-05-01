Home Scienza e Tecnologia Nuove App per le assicurazioni ti aiutano in auto

Nuove App per le assicurazioni ti aiutano in auto

di Redazione 01/05/2017

L’uso del cellulare in Auto è un grave problema, se utilizzato in modo inappropriato, sanzionato pesantemente anche alla luce delle ultime decisioni governative che hanno inasprito le sanzioni. In questo caso il Governo ha avuto le sue fondate ragioni in questo senso, dato che molta parte dei sinistri stradali hanno come concausa principale l’uso del cellulare al volante. Se usato correttamente, però, lo Smartphone ha parecchie utilità in auto. Molte App aiutano l’automobilista, come l’App Verifica RC che ti consente di verificare immediatamente se la vettura con cui hai avuto un incidente è assicurata o se è rubata, evitandoti parecchi fastidi successivi. Un’altra App, Flo, scaricabile gratuitamente, monitora il tuo stile di guida, lo analizza e a fine viaggio ti dà un punteggio e ti fornisce suggerimenti per migliorarti alla guida. Contemporaneamente ti fornisce suggerimenti su polizze assicurative particolarmente convenienti e personalizzate. Un’App curiosa ti permette di avere un autista personale quando vuoi, se non sei in grado di guidare la tua vettura: L’App Ugo ti fornisce un autista che ti raggiunge dove sei e si mette al volante della tua auto per portarti dove vuoi. Altre App le puoi trovare sia su PlayStore che su iTunes.

