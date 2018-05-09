Home Scienza e Tecnologia Nuovo smartphone Lenovo senza bordi sarà annunciato il 14 giugno

Nuovo smartphone Lenovo senza bordi sarà annunciato il 14 giugno

di Redazione 09/05/2018

Lenovo, primo produttore mondiale per computer e settimo per smartphone, si prepara ad annunciare l'uscita di un nuovo smartphone Lenovo senza bordi, ovviamente Android, il 14 giugno. Stando alle immagini parzialmente presentate, il nuovo smartphone che sarà annunciato dovrebbe ancor più rafforzare l'idea di "borderless", ovvero l'assenza di bordi laterali che porterano a un'ampiezza sempre maggiore della superficie occupata dallo schermo. Nuovo smartphone Lenovo senza bordi: le parole del Presidente A confermare l'imminenza dell'annuncio è stato lo stesso vice Presidente dell'azienda Lenovo: Chang Cheng. La Lenovo, il prossimo 14 giugno, annuncerà l'uscita di un nuovo smartphone, che potrebbe rivelarsi davvero interessante per le novità che accompagnano la sua uscita. La prima e importante novità è il cosiddetto "borderless", ovvero l'assenza di bordi, o quasi. Stando ad un'immagine pubblicata sul network Weibo, che ritrae soltanto parzialmente il nuovo smartphone, il nuovo modello di cellulare avrà dei bordi ancora più sottili rispetto a quelli a cui siamo abituati. Di conseguenza, lo spazio che sarà occupato dalla superficie del telefono sarà ancora più ampio, in modo da permettere all'utente di avere un'esperienza certamente migliore con il proprio dispositivo. Nuovo smartphone Lenovo senza bordi, tutte le novità Insieme all'assenza, quasi totale, dei bordi, la stessa azienda ha deciso di mettere alla prova i propri utenti attraverso un sondaggio dove si chiede a loro la percentuale di "screen-to-body-ratio", cioè proprio il rapporto in percentuale tra parte occupata dallo schermo e il resto del dispositivo non utilizzato dall'utente. Le percentuali vanno dall'80-84% a salire, proprio a dimostrazione del fatto che l'assottigliamento dei bordi sarà il punto principale del nuovo telefono. Basti pensare che i nuovi smartphone arrivano a una percentuale di massimo 85%, e addirittura il nuovo smartphone Lenovo potrebbe guadagnare 10 punti in percentuale. Altra novità confermata dallo stesso Chang Cheng riguarda la fotocamera. Stando, infatti, alle sue parole, questa dovrebbe essere a scomparsa e posta sulla cornice superiore dello smartphone. Non resta che attendere, dunque, l'annuncio ufficiale, dove si avranno certamente altre novità riguardo il funzionamento e le caratteristiche dello smartphone Lenovo.

