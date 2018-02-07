Home Attualità Omicidio Pamela aggiornamenti, la ragazza è morta davvero per overdose?

Omicidio Pamela aggiornamenti, la ragazza è morta davvero per overdose?

di Redazione 07/02/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Continuano senza sosta le indagini per quanto riguarda la morte della diciottenne fatta a pezzi. I titoli dei giornali questa mattina raccontano l'omicidio Pamela aggiornamenti: Cosa è successo alla giovane la notte della sua morte? La ragazza è morta davvero per overdose? Oseghale non è accusato di omicidio Nell'arco della giornata di ieri una delle notizie che ha sconvolto gli italiani dopo la morte di Pamela Mastropietro, probabilmente uccisa prima di essere fatta a pezzi, riguarda la decisione del GIP di Macerata, Giovanni Maria Manzoni, che tra i capi di imputazione per Innocent Oseghale ha deciso di escludere l'accusa di omicidio. La decisione del giudice è stata dettata dal fatto che Pamela Mastropietro potrebbe essere morta a causa di un'overdose, scatenata dall'ultima dose letale di eroina che la ragazza avrebbe comprato da un pusher insieme a Oseghale. Omicidio Pamela, La ragazza è morta per overdose? La storia di Pamela Mastropietro come abbiamo già avuto modo di raccontare, nasconde dei dettagli raccapriccianti quanto tristi. La giovane diciottenne morta e fatta a pezzi subito dopo, da qualche tempo si trovava nella comunità Pars di Corridonia per disintossicarsi dalla sua tossicodipendenza. Adesso edile tale probabilmente è stata l'ultima dose di eroina comprata proprio la sera della sua morte. Questa tesi e sostenuta da Oseghale, attualmente in carcere con l'accusa di vilipendio e occultamento di cadavere, così come raccontato dal Procuratore di Macerata Giovanni Giorgio: "Tutto ciò che dice Oseghale e che Pamela Mastropietro ho avuto una crisi da overdose e lui l'ha vista strabuzzare gli occhi e allora spaventato è uscito di casa". Pamela Mastropietro come è morta? L'aspetto più triste di questa vicenda riguarda proprio la morte di Pamela Mastropietro. Cosa ho chi abbia ucciso la ragazza al momento sembra essere avvolto da un mistero, anche se l'ipotesi di un overdose inizia a prendere sempre più corpo. Secondo l'istanza del GIP presentata ieri Oseghale resta in carcere per vilipendio occultamento di cadavere, ma comunque indagato per omicidio insieme al pusher che avrebbe venduto l'ultima dose di eroina a Pamela.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp