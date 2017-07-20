Home Attualità Ondata di caldo in arrivo, attesi fino a 40°C al Sud Italia

Ondata di caldo in arrivo, attesi fino a 40°C al Sud Italia

di Redazione 20/07/2017

Forte e duratura ondata di caldo in arrivo, avremo ancora molti giorni di stabilità atmosferica e bel tempo da Nord a Sud Le previsioni per i prossimi giorni sono ancora una volta improntati sul ritorno del bel tempo e della stabilità atmosferica, a causa dell'ennesimo promontorio anticiclonico che, provenendo da Sud, interesserà tutta l'Italia e buona parte del settore mediterraneo e dell'Europa orientale, garantendo condizioni tipicamente estive. Avremo dunque meteo stabile e temperature in ulteriore aumento, specialmente al Sud Italia, quando nel fine settimana c'è il rischio di registrare temperature fino a 40°C sulle zone orientali della Sicilia (a causa di venti da Ovest, molto secchi), sull'entroterra pugliese (specie nel foggiano) e nelle zone interne di Basilicata e Calabria. Temperature molto al di sopra della media stagionale anche al Centro-Nord, con valori termici oltre i 36/38 gradi sull'interno del Lazio, Nord Toscana, Romagna e Lombardia meridionale. Precipitazioni al momento assenti, ma si intravede una perturbazione per l'inizio della prossima settimana Al momento le previsioni meteo sono ancora una volta rivolte verso stabilità e tempo bello, con quasi totale assenza di nubi su gran parte dell'Italia almeno fino alla giornata di Sabato, mentre domenica inizierà un peggioramento atmosferico localmente molto intenso al Nord, che interesserà poi gran parte del Centro Italia all'inizio della prossima settimana. Segnaliamo anche la possibilità di meteo instabile nelle aree interne del Centro-Nord per il pomeriggio di Sabato 22, con possibili locali rovesci.

