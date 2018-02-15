Home Salute Padova: prossima apertura del primo negozio di cannabis legale

di Redazione 15/02/2018

La lotta per la legalizzazione della cannabis in Italia non si è mai placata, anzi sembra che dietro l'angolo stia arrivando una vera e propria svolta. Pare infatti che il nord padano stia per ospitare un negozio di vendita di cannabis legale. Negozio cannabis legale, prossima apertura Il temerario commerciante sarà Luigi Artiano, un giovane di origini partenopee residente a Noventa padovana, il quale ha deciso di aprire nella città del Santo in via Cesare Battisti 70 il primo negozio di cannabis legale della città. Come ormai hanno dato notizia i giornali, Artiano ha studiato in Olanda un corso in produzione e commercializzazione di marijuana medicinale. L’erba deve avere una dose del circa 0.2 per cento di principio attivo Thc (il limite di legge per il Tetra-idro cannabinolo è 0.6 per cento) e avrà solo un effetto rilassante e non esaltante (alias stupefacente). La dichiarazione del giovane temerario Artiano ha raccontato che «Abbiamo deciso di collaborare sia con un’azienda agricola del settore, che si trova in provincia di Padova, esattamente a Maserà e sia con una farmacia aperta da anni in un quartiere della città, saranno venduti gli olii, gli estratti ma anche le altre componenti positive della canapa-cannabis che, come già hanno dimostrato gli esperti del settore in tutto il mondo, hanno a che fare con le terapie più efficaci per combattere i dolori mestruali e cervicali, gli effetti del morbo di Parkinson e dell‘arteriosclerosi e di tante altre malattie». Negozi del genere al Nord non sono i primi, perché nei mesi scorsi sono stati aperti anche a Vicenza e Venezia.

