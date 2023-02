Un pallone aerostatico con telecamere e microfoni sta sorvolando gli Stati Uniti: l’oggetto spia arriva sul Montana, dove gli USA hanno alcune basi nucleari.

Pallone aerostatico spia sorvola gli Stati Uniti: Pentagono in allarme

Nei cieli degli Stati Uniti, in queste ultime ore, è possibile scorgere un pallone aerostatico dotato di occhi e orecchie elettronici, un vero e proprio oggetto spia che ha messo in allarme il Pentagono.

Sembra che questo pallone spia provenga dalla Cina, e sebbene non risulti pericoloso è comunque una delle azioni più plateali messe in atto da Pechino negli ultimi tempi.

Alcuni funzionari del Pentagono hanno fatto sapere che il pallone aerostatico è sotto osservazione da un paio di giorni, ovvero da quando è entrato effettivamente nello spazio aereo statunitense. In via precauzionale, mercoledì 1 febbraio sono stati sospesi i voli in partenza dall’aeroporto Logan di Bllings, Montana.

Pare che il pallone spia, infatti, sia particolarmente interessato al Montana, dove gli Stati Uniti hanno alcune basi nucleari. Secondo diversi media, l’oggetto avrebbe sorvolato il campo missili Malmstrom Air Force Base, a Billings.

Il Pentagono dichiara che: “Il pallone sta viaggiando a un’altitudine ben al di sopra del traffico aereo commerciale e non rappresenta una minaccia militare o fisica per le persone a terra. Negli ultimi anni sono stati osservati casi di questo tipo, attività dei palloni aerostatici. Una volta individuato il pallone, il governo statunitense ha agito immediatamente per proteggere la raccolta di informazioni sensibili”.

Il Presidente Biden è stato messo al corrente della situazione, e sembra abbia chiesto l’abbattimento del pallone aerostatico. Tuttavia, ciò non è stato possibile per non correre il rischio di causare danni a terra, considerato che comunque l’oggetto volante è innocuo. Un altro motivo che ha spinto il Pentagono a non agire direttamente è il fatto che il pallone spia non sembra in grado di raccogliere informazioni che i satelliti non siano già capaci di carpire.

Avvistato un secondo pallone spia in Canada

In Canada sarebbe stato avvistato un altro pallone aerostatico adibito allo spionaggio. La difesa nazionale ha dichiarato in una nota che:

“È stato rilevato un pallone di sorveglianza ad alta quota e i suoi movimenti sono attivamente monitorati dal North American Aerospace Defense Command Norad. I canadesi sono al sicuro e stiamo adottando misure per garantire la sicurezza dello spazio aereo, compreso il monitoraggio di un potenziale secondo incidente”.