Panic! at the Disco: la band pop-rock si scioglie dopo quasi 20 anni

La band Panic! at the Disco si scioglie dopo quasi 20 anni

I Panic! at the Disco si sono formati nel 2004 a Las Vegas, quasi 20 anni fa la band pop-rock che ha collezionato innumerevoli successi ha deciso che è arrivato il momento di chiudere questo capitolo. Lo annuncia Brendon Urie in un post su Instagram, ripercorrendo la lunga strada fatta nell’ultimo ventennio.

A dirla tutta, gli originali Panic! at the Disco non esistevano già da un po’, e non perché la band com’è attualmente formata non sia degna di questo nome, ma semplicemente perché dei quattro ragazzi di Las Vegas che hanno dato vita al mito dei Panic! at the Disco era rimasto da qualche anno solo Brendon Urie.

Il gruppo pop rock è stato fondato da quattro studenti delle scuole superiori: Brendon Urie, Ryan Ross, Spencer Smith e Brent Wilson, debuttando con il disco “A Fever You Can’t Sweat Out”, il cui singolo “I Write Sins Not Tragedies” li ha condotti velocemente al successo. L’album è stato certificato triplo platino e la band ha anche portato a casa diversi premi MTV Video Music Awards di quell’anno.

Tuttavia, prima del rilascio del secondo disco dei Panic! at the Disco, dei fondatori della band restano solo Spencer Smith e Brendon Urie, fino a quando nel 2015 anche Smith abbandona il gruppo, lasciando la band a Brendon Urie che, oltre ai successivi due dischi, ha saputo maneggiare con destrezza il suo successo, collaborando con artisti di spicco come Taylor Swift e i Fall Out Boy.

Adesso però, Brendon Urie sta per diventare papà, e ha deciso di lasciarsi (almeno momentaneamente) alle spalle la complicata industria musicale per dedicarsi alla famiglia. Con l’abbandono di Urie, non ha più senso chiamare il gruppo “Panic! at the Disco”.

Di seguito la traduzione del post su Instagram di Brendon Urie, in cui annuncia la fine dei Panic! at the Disco.

“Beh, è stato un grande viaggio…

Crescendo a Las Vegas non avrei mai immaginato dove mi avrebbe portato questa vita. Tanti posti in tutto il mondo e tutti gli amici che abbiamo conosciuto lungo la strada.

Ma a volte un viaggio deve finire perché ne inizi uno nuovo. Abbiamo cercato di tenerlo per noi, anche se alcuni di voi potrebbero aver sentito… Sarah e io aspettiamo un bambino! La prospettiva di essere padre e vedere mia moglie diventare madre mi rende più umile e allo stesso tempo è eccitante. Guardo con impazienza a questa prossima avventura.

Detto questo, porrò fine a questo capitolo della mia vita e concentrerò la mia attenzione e la mia energia sulla mia famiglia, e con questo i Panic! at the Disco non ci saranno più.

Grazie a tutti per il vostro immenso supporto nel corso degli anni. Mi sono seduto qui cercando di trovare il modo perfetto per dirlo e non riesco davvero a esprimere a parole quanto abbia significato per noi. Che voi siate qui dall’inizio o che siate appena arrivati, è stato un piacere non solo condividere il palco con così tante persone di talento, ma anche condividere il nostro tempo con voi. Non vedo l’ora di vedere tutti in Europa e nel Regno Unito per un’ultima corsa insieme.

Vi amo. Vi apprezzo. Grazie di esistere.

Brendon”