Peluria che cambia nel tempo, ecco perché tutti vogliono abolirla

di Redazione 29/03/2018

L’essere umano vive la peluria come un vero e proprio inestetismo, anzi nel corso del tempo, anche i maschi hanno cominciato a curare il proprio corpo lasciandosi andare alla depilazione. «I peli che ricoprono il nostro corpo sono considerati caratteri sessuali secondari, segnale visivo di maturità, e svolgono una funzione importante, che è di tipo sensitivo e tattile, oltre a proteggere alcune aree della pelle da frizioni e sfregamenti» secondo Paolo Pigatto, della Statale di Milano e direttore della dermatologia dell’Irccs Galeazzi di Milano. Peluria, la mania dell'epilazione Tagliare i peli con un rasoio potrebbe irritare e infiammare, portando a disturbi detti follicoliti. Anche la ceretta può provocare irritazioni della pelle. Strappare un pelo non evita certo che esso ricresca. Per un effetto più duraturo, spesso si provano alternative come l’elettrocoagulazione, la luce pulsata o il laser. Non ci sono controindicazioni assolute alla rimozione dei peli nelle varie zone del corpo, secondo i dermatologi. L’epilazione, che contrariamente alla depilazione agisce sul bulbo, necessita di una certa cautela e non andrebbe eseguita sulla pelle abbronzata. I nei vanno sempre tutelati e vanno sempre usati dispositivi di protezione per lo specialista e il paziente. Peluria e depilazione, lotta contro i peli Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Jama Dermatology, l’83% delle donne odia i peli e metà di esse si depila completamente. Questa pratica è gettonata soprattutto tra le nuove generazioni, e sta crescendo anche nei ragazzi, dove la depilazione totale delle parti intime è molto diffusa. Lo studio, condotto da ricercatori del dipartimento di urologia e di ginecologia dell’Università di California a San Francisco, ha evidenziato che le donne più giovani e quelle con più alti livelli di istruzione sono quelle che si depilano maggiormente «Il principale fattore che spinge a questa pratica è la tendenza culturale e la motivazione è più estetica che funzionale» dicono i ricercatori. La motivazione principale che le donne danno? Sicuramente che la toelettatura delle parti intime è sinonimo di igiene.

