Pensioni ultime news: quota 100 nuovi requisiti

Il nuovo governo Conte-Salvini-Di Maio ha annunciato i nuovi requisiti per l'accesso alla pensione. Il sistema prevede il superamento dei limiti imposti dalla Legge Fornero ed è simile alla pensione di anzianità in vigore fino al 2011.

Quota 100, come funziona la pensione anticipata?

L'accesso alla pensione con quota 100 prevede un requisito anagrafico di 64 anni e almeno 35 anni di contributi. Dopo le ultimissime news sulle pensioni molti italiani dopo questi annunci, riportati nel contratto di Governo firmato dai leader di Lega e Movimento 5 Stelle, si chiedono quanto entrerà in vigore il nuovo sistema pensionistico, sopratutto alla luce di anni di austerità imposta dalla Legge Fornero che ha abrogato il sistema delle quote di pensione di anzianità. Innanzitutto il Governo procederà con l'abolizione degli squilibri del sistema previdenziale stanziando 5 miliardi che serviranno per agevolare l'uscita dal mercato del lavoro. La somma del requisito anagrafico e contributivo deve essere pari a 100 tenuto conto dei lavori usuranti. Per l'accesso di pensione alla vecchia è fissato al raggiungimento del requisito anagrafico di 67 anni e 20 anni di contributi (minimi).

Opzione donna

Il Governo ha deciso di rilanciare Opzione donna per accedere alla pensione con a 57 anni e 35 anni di contributi versati (probabilmente sarà aumentato a 36-37 anni). L'annuncio si trova al punto 17 del contratto e questo ci fa capire che è tra le priorità del governo tutelare le lavoratrici. “E' necessario riordinare il sistema del welfare prevedendo la separazione tra previdenza e assistenza”. La proroga della misura sperimentale sarà effettuata attingendo alle risorse disponibili. Per accedere ad Opzione donna però si deve rinunciare al sistema misto per usufruire esclusivamente di quello contributivo.