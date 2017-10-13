Home Intrattenimento Provaci ancora prof 7 anticipazioni, Camilla e Livietta vittime di uomini prepotenti?

di Redazione 13/10/2017

Provaci ancora prof 7 ormai è diventato l'appuntamento preferito dagli italiani il giovedì sera. Questa settimana abbiamo avuto di vedere Gaetano troppo vicino al medico legale, ma non solo. Secondo alcune anticipazioni potremmo trovare Camilla e Livietta vittime di uomini prepotenti Provaci ancora prof 7, riassunto della puntata Nell'arco dell'ultima puntata di Provaci ancora prof 7, oltre il caso di omicidio abbiamo avuto modo di approfondire la crisi che intercorre tra Gaetano e Camilla. L'ispettore è sempre più confuso circa il suo trasferimento a Napoli, convinto che la compagna non stai dando il giusto peso alla sua carriera. La cosa ha fatto si che Gaetano sia riuscito a trovare il giusto appagamento nei complimenti del medico legale... Che il poliziotto sia pronto a cedere alla tentazioni? In questo frangente anche Livietta è tornata a dare qualche pensiero a Camilla e Renzo per via di un nuovo cliente dell'architetto. Livietta e l'avvocato in questione sono stati presi da un forte flirt che li sta portando vicino a una relazione, peccato però che i due ci sino circa vent'anni di differenza. Provaci ancora prof 7 anticipazioni, Renzo sempre più vicino a Camilla? In tutto ciò non vanno dimenticate le particolari attenzioni che Camilla riserva a Renzo. La protagonista di Provaci ancora prof 7 in un certo qual modo, dopo la morte di Carmen, si sente in dovere di badare all'ex marito e al bambino facendogli così da guida. Una situazione che ormai per Gaetano è diventata anche fin troppo stessa, ricordiamo che nel corso dell'ultima puntata l'ispettore ha esordito dicendo: "Questa casa doveva essere solo per noi ed è sempre affollata". Nel mirino delle anticipazioni, ancora una volta, troviamo l'offerta di lavoro fatta a Gaetano, la quale prevede un passo importante per la sua carriera ma anche un trasferimento a Napoli. Gaetano sta cercando in tutti modi di convincere la compagna che sembra essere intenzionata a non voler lasciare Torino e la famiglia. Provaci ancora prof 7 anticipazioni, Camilla e Livietta minacciate da uomini prepotenti? Provaci ancora prof 7 la prossima settimana andrà in onda sia mercoledì che giovedì, anche se questa volta le anticipazioni parlano di un imminente pericolo per Camilla. Come abbiamo potuto vedere dal trailer pubblicitario anche Livietta non sarà esente da qualche rogna. La nuova puntata di mercoledì sarà incentrata su una nuova lite tra Camilla e Gaetano che arriveranno così ai ferri corti... Alla base del litigio ci sarebbe un battibecco tra Livietta e il vice questore, forse per via di qualche indagine straordinaria sull'avvocato? Nel corso dell'ultima puntata abbiamo visto Camilla diventare oggetto dell'interesse di Vasco, un ragazzo problematico che dopo un periodo passato in carcere ha deciso di scriversi a scuola. Il ragazzo la prossima settimana scomparirà nel nulla e Gaetano scoprendo le molestie fatte a Camilla, deciderà di andare a fondo con le indagini che lo condurranno dal ragazzo.

