Home Attualità Puma ucciso e cucinato da una Star canadese, web in rivolta

Puma ucciso e cucinato da una Star canadese, web in rivolta

di Redazione 23/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La nazione del Canada, solitamente, accetta nella più totale tranquillità la pratica della caccia. Tuttavia il gesto del conduttore Steve Ecklund proprio non è sceso giù a nessuno. Il front man della trasmissione The Edge, molto nota alla nazione, ha ucciso un puma e lo ha cucinato nello stesso giorno. Poi, con grande nochalance ha postato la fotografia del puma su Facebook, scatenando una serie di commenti indignati di diversi followers. La critica della first Lady Laureen Harper La protesta vede al comando l’ex first lady del Canada Laureen Harper, moglie dell’ex premier conservatore Stephen Harper che, senza peli sulla lingua si è scagliata alla grande contro il noto conduttore televisivo. Su Twitter, infatti, ha postato: ''Che tamarro! Cacciare un puma con i cani fino a che non è esausto e poi sparare a un animale spaventato, messo all’angolo e stanco. Si può spiegare solo per compensare un pene piccolo''. Il puma cucinato e la critica al conduttore tv In molti, prima hanno guardato increduli il gesto del conduttore. Poi dopo essere rimasti un pò scettici a causa delle parole così forti della ex first lady (qualcuno credendo addirittura che forse il suo profilo fosse stato hackerato), hanno sostenuto la sua denuncia puntando il dito contro il gesto indegno del conduttore televisivo. Steve Ecklund aveva infatti postato una foto in cui stava in posa con un gigantesco puma ucciso. Il conduttore aveva annunciato che sarebbe passato dalla foresta dello stato dell’Alberta per poi tornare a casa nello stesso giorno e cucinare la sua vittima. Ovviamente non si aspettava così tanti messaggi di indignazione che avrebbe suscitato nell'animo della gente, da quella in vista a quella più comune

Condividi Facebook Twitter Whatsapp