Quali emozioni proviamo? Lo svela il colore del viso

I computer riconoscono le emozioni in base ai colori del viso. Il codice cromatico è stato decifrato grazie ad un team di ricercatori che ha programmato i dispositivi quindi si possono capire le emozioni che si provano semplicemente guardando in faccia una persona.

Inside Out diventa realtà

Blu per tristezza, rosso per rabbia e verde per disgusto sono solo alcuni dei colori associati alle emozioni grazie al film di animazione Inside Out. Eppure i ricercatori sono riusciti a programmare i computer per riconoscere l'umore in base al colore del viso. Ci sono delle variazioni nel colorito, a mandare i segnali in maniera involontaria è il nostro cervello. Gli scienziati della Ohio State University hanno decifrato i segnali e successivamente programmato un computer. Non è la prima che i ricercatori si dedicano a questo tipo di studio in passato avevano già identificato la “not face”, la tipica espressione corrucciata con cui neghiamo qualcosa. Il nuovo studio, pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences, è più approfondito.

Emozioni e colorito: quale collegamento?

Aleix Martinez a capo dello studio ha dichiarato che i “pattern” di colorazione del visto sono dovuti alla composizione del sangue guidata dal sistema nervoso centrale o alla variazione del flusso sanguigno. I ricercatori hanno analizzato tantissime fotografie che rappresentavano gli stati emotivi e le hanno raggruppate in base al colore del volto individuando i colori delle emozioni indipendentemente dal sesso.

Dopo aver mostrato le immagini ad un gruppo di volontari hanno scoperto che le foto di gioia sono state riconosciute dal 70% dei soggetti, dal 75% delle persone quelle che esprimevano tristezza e infine nel 65% dei casi hanno individuato la rabbia. Da questo è stato programmato l'algoritmo che è stato persino più preciso visto che il computer ha riconosciuto la felicità nel 90% dei casi.

Martinez ha spiegato che il trucco che usiamo per sembrare più belle e giovani potrebbe essere usato per nascondere o esaltare le emozioni e che si potrebbero addirittura sviluppare cosmetici smart per potenziare gli stati emotivi.